Доверенными лицами Путина от Коми стали общественница и инженер

В список доверенных лиц Владимира Путина, намеревающегося баллотироваться на президентских выборах, вошли 259 человек, в том числе и два представителя Республики Коми. Перечень опубликован на предвыборном сайте Путина 15 января.

В списке доверенных лиц много известных людей. Среди них – композитор Игорь Крутой, певцы Лев Лещенко, Полина Гагарина, Диана Гурцкая, врач Лео Бокерия, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалев, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, музыкант Игорь Бутман, юморист Владимир Винокур, народный артист России Николай Цискаридзе, кинорежиссеры Владимир Хотиненко и Карен Шахназаров, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, телеведущий Леонид Якубович, адвокат Анатолий Кучерена, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

От Республики Коми доверенными лицами Владимира Путина стали экс-директор гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова, известная общественница Мария Кузьбожева и заместитель главного инженера АО «Воркутауголь» СП «Шахта Воркутинская» Дмитрий Шильников. Их кандидатуры были рекомендованы региональным штабом ОНФ, одобрены федеральным штабом Народного фронта и утверждены в составе списка доверенных лиц Путина Центральной избирательной комиссией 12 января.

Как сообщила агентству «Комиинформ» Мария Кузьбожева, она гордится возложенной на нее миссией и выполнит ее с максимальной самоотдачей. Дмитрий Шильников, для которого новость, что он стал доверенным лицом Путина, оказалась неожиданностью, заверил, что приложит все усилия, чтобы соответствовать этому статусу и достойно представлять своего кандидата в ходе выборной кампании.

Предполагается, что всего у Владимира Путина будет около 500 доверенных лиц, поэтому помимо первого списка в ЦИК России до конца января может быть подан второй. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные штаба кандидата.

Галина ВЛАДИС