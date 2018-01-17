Начат сбор предложений по благоустройству

В городах Коми стали появляться пункты сбора пожеланий жителей по благоустройству общественных территорий в текущем году. Об этом «Республике» сообщили в министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона.

В 2018 году в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 45 населенных пунктов Коми, в которых проживают более тысячи человек. Программа была запущена в прошлом году и по инициативе президента России Владимира Путина продлена на ближайшие пять лет. На реализацию проекта в муниципалитетах республики предусмотрено 188 миллионов рублей. Кроме того, 10 миллионов рублей выделено Воркуте на благоустройство городских парков.

Напомним, чтобы реализация приоритетного проекта была более эффективной, в конце прошлого года в него внесли изменения. Отныне общественные пространства, требующие ремонта и реконструкции, будут определяться самими жителями муниципалитетов путем прямого рейтингового голосования. В текущем году оно состоится 18 марта, в день выборов президента страны.

На голосование будут выставлены только общественные территории – парки, скверы, пешеходные зоны, площади и другие активно посещаемые места. Благоустройство дворов продолжится в плановом режиме в рамках утвержденных муниципальных программ.

Рейтинговому голосованию будут предшествовать общественные обсуждения проектов благоустройства. Для этого в общественных местах установят урны для приема предложений от жителей.

В Сыктывкаре и Эжвинском районе столицы урны установлены в администрациях муниципалитета по адресам: ул.Бабушкина, 22; ул.Славы, 1. В скором времени такие пункты приема предложений граждан будут организованы в часто посещаемых горожанами культурных и спортивных учреждениях.

В Ухте и близлежащих поселках организовано 11 пунктов: МФЦ (ул.Оплеснина, 11), городской дворец культуры (пр.Ленина, 26), плавательный бассейн «Юность» (ул.Мира, 1а), администрация Ухты (ул.Бушуева, 11), банно-оздоровительный комплекс (пр.Ленина, 47), администрация поселка Ярега (ул.Космонавтов, 2), администрация поселка Водный (ул.Торопова, 4а), администрация поселка Седью (ул.Центральная, 4), дом культуры поселка Шудаяг (ул.Тимирязева), дом культуры поселка Подгорный (ул.Кольцевая, 19), поселок Дальний (ул.Авиационная, 5).

В Инте урны установлены в здании городской администрации (ул.Горького, 16), в Центре по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения (ул.Куратова, 66), в здании Интинской центральной городской поликлиники №1 (ул.Кирова, 36).

Пожелания жителей Усинска принимаются в администрации города по адресу: ул.Парковая, 5а, в управлении ЖКХ и на электронный адрес: feo.usinsk@mail.ru. На сайте администрации размещена рекомендованная форма.

Лина ПЕРОВА