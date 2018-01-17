Индексация по поручению президента

На четыре процента будут повышены зарплаты работников государственных и муниципальных учреждений Коми, не вошедших в категории так называемых майских указов. В республиканском бюджете на 2018 год на это предусмотрено 480,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

С января также на четыре процента увеличена и оплата труда работников федеральных бюджетных учреждений. Соответствующее распоряжение правительства России было подписано 6 декабря 2017 года. Средства выделит федеральный бюджет.

Планомерное повышение зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, ведется по поручению президента России Владимира Путина. 15 июня 2017 года в ходе прямой линии президент предложил проиндексировать с учетом инфляции зарплаты работников бюджетных организаций, не охваченных майскими указами.

– У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет, – отметил тогда глава государства.

Владимир Путин поручил правительству проработать варианты и представить предложения на этот счет.

Лина ПЕРОВА

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