Коляски для тройняшек

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова навестила в Усть-Куломском районе семью, в которой два месяца назад на свет появилась тройня.

Как сообщает пресс-служба минобрнауки, в ноябре у жителей села Скородум Татьяны Липиной и Николая Игнатова родились тройняшки: мальчик Саша и две девочки – Катя и Лиза. Малышам была необходима многофункциональная коляска, а лучше две – так, по словам их матери, удобнее.

Желание родителей исполнилось благодаря правительству и Госсовету Коми. Наталья Михальченкова вручила маме тройняшек две новые коляски. Одна коляска предназначена для двоих малышей, другая – для одного. Руководитель усть-куломской администрации Сергей Рубан передал семье ходули и денежные сертификаты на покупку необходимых вещей для новорожденных.

Татьяна и Николай подарками остались довольны и поблагодарили всех за такой сюрприз. Поздравляя молодых родителей, зампред правительства Коми выразила надежду на то, что их семья будет дружной и сплоченной, крепкой и счастливой, не знающей бед и невзгод. Она подчеркнула, что поддержка рождаемости, молодых и многодетных семей всегда стояла на первом месте как для правительства страны, так и для руководства региона. Последние решения президента России Владимира Путина, масштабная поддержка в части демографической политики ведет к решению многих важных государственных задач, способствует мотивации рождаемости и стимулирует молодых к созданию полноценных семей.

Так, комплексная государственная поддержка семей с детьми способствовала положительным изменениям в демографической ситуации Республики Коми: за 10 месяцев 2017 года родились 1879 третьих и последующих детей, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы минобрнауки Коми