Новые банкноты пошли в оборот

У жителей Коми «еврокупюры» пока вызывают удивление

В республике в свободном обороте появились купюры в 200 и 2000 рублей. Пока непривычный «евродизайн» банкнот вызывает удивление, а иногда и недоверие – в некоторых торговых точках такие деньги даже отказываются принимать. Подобные ситуации возникают не только в Коми, но и в других регионах страны. 17 января в региональном отделении Банка России состоялась пресс-конференция, посвященная особенностям новых банкнот.

Как подчеркнула исполняющий обязанности управляющего отделением Марина Яцкив, купюры в 200 и 2000 рублей – законные средства платежа, их обязаны принимать во всех организациях при осуществлении всех видов платежей. Если же купюру не приняли, организация может быть привлечена к ответственности за административное правонарушение, клиенту достаточно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в Банк России. Жалобу в Банк России можно направить по номеру «горячей линии», через интернет-приемную или обратиться в республиканское отделение Банка России. Наказание за нарушение будет определяться в каждом конкретном случае индивидуально.

По словам Марины Яцкив, в некоторых торговых точках Сыктывкара уже были случаи отказа принять новые банкноты. Чаще отказываются принимать непривычные купюры в небольших магазинах. Для работников крупных торговых сетей сотрудники отделения проводили специальное обучение. Впрочем, как заверила Марина Яцкив, специалисты готовы провести обучение по заявкам любых предприятий и организаций.

Напомним, изображения для новых купюр выбирали всей страной: в июне 2017 года Центробанк России объявил конкурс – каждый желающий мог проголосовать за приглянувшийся ему вариант. По результатам итогового смс-голосования в лидеры вышли виды Севастополя (купюра в 200 рублей) и Владивостока (2000 тысячи рублей).

О признаках новых купюр на пресс-конференции рассказала главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения Анастасия Сажина. Преобладающий цвет двухсотрублевки – зеленый. Основное изображение лицевой стороны банкноты – памятник затопленным кораблям в Севастополе. На оборотной стороне – Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический». Преобладающий цвет банкноты в 2000 рублей – синий. Основное изображение лицевой стороны банкноты – Русский мост, соединяющий остров Русский с материковой частью Владивостока. Основное изображение оборотной стороны банкноты – космодром «Восточный».

Купюры имеют два серийных номера, расположенных на оборотной стороне банкноты и имеющих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый – по длинной стороне. Информация обо всех признаках новых банкнот размещена на сайте Центробанка России в разделе «Банкноты и монеты». Все признаки новых купюр сразу запомнить сложно, но сотрудники отделения Банка России рекомендовали все же заняться их изучением, поскольку банки заказывают все больше банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей, поэтому с каждым днем их количество в свободном обороте будет увеличиваться. По словам Марины Яцкив, в стране пока не выявлялось фальшивых 200- и 2000-рублевых банкнот – это связано и с их высокой степенью защиты.

По заданию редакции корреспондент газеты «Республика» провела эксперимент, расплатившись за товар в одном из сыктывкарских кафе купюрой с видами Крыма. На новую банкноту кассир отреагировала вопросом: «Это евро?» Узнав, что это российские двести рублей, работница торговли сообщила, что видит такую купюру впервые, и посетовала, что их не оповестили о поступлении новых денег в оборот. Корреспондент «Республики» пояснила, что в Коми новые купюры поступили в оборот еще в декабре – об этом своевременно сообщили средства массовой информации. Кассир без возражений приняла купюру, которая тут же пошла по рукам – на зеленую банкноту хотели посмотреть все работники кафе. А уже через несколько минут и посетители заведения из уст в уста передавали друг другу историю о том, что кто-то расплатился «евродвухсотрублевкой».

Возможно, уже совсем скоро новые купюры не будут вызывать ажиотажа и станут привычным средством платежа – во всяком случае, именно так произошло с пятитысячными купюрами, которые в первое время после ввода в оборот тоже вызывали удивление.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА