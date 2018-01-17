«Дело Ифы-Козлова» на финишной прямой

Многолетний процесс в Верховном суде Коми близится к завершению

В процессе по делу воркутинского преступного сообщества Ифы-Козлова, который идет в Верховном суде Коми, стороны завершили представление доказательств и перешли к прениям. Об этом «Республике» сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, процесс по делу группировки Ифы-Козлова пока является самым продолжительным в истории судопроизводства Коми: разбирательство в Верховном суде началось в декабре 2014 года. На скамье подсудимых оказались 20 человек, в том числе Юрий Козлов, который, по мнению правоохранителей, является организатором преступного сообщества.

По данным регионального следственного управления, преступная организация, в состав которой вошли бывшие сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, участники боевых действий и другие жители города, была создана в Воркуте в начале 90-х годов прошлого века. Организаторами ее стали Владимир Ифа и Юрий Козлов. В 1997 году после смерти Владимира Ифы активным лидером стал его брат Олег. Сначала участники группы (около 20 человек) под руководством ее лидеров занимались вымогательством денег у предпринимателей под угрозой применения насилия и уничтожения или повреждения их имущества. К началу 2000-х годов количество членов ОПГ увеличилось до 50 человек. Сформировалась определенная иерархия, поддерживалась жесткая дисциплина, отступление от установленных правил каралось суровым наказанием, все участники должны были соблюдать правила безопасности и конспирации. Имелась так называемая касса, в которую поступали средства, полученные от преступной деятельности.

Группировка была хорошо вооружена. В Воркуте и Сыктывкаре следователи обнаружили многочисленные схроны боевого огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из тайников изъято 11 автоматов Калашникова различных модификаций, более 40 пистолетов разных систем, шесть карабинов и винтовок, обрезы охотничьих ружей, два самодельных взрывных устройства, четыре гранатометных и огнеметных комплекса, несколько тысяч патронов различных калибров, несколько гранат (в том числе противотанковая) и противопехотных мин.

Материалы уголовного дела свидетельствуют о совершении преступным сообществом нескольких десятков убийств и покушений на них, о захватах заложников. Члены преступной группировки расправлялись с представлявшими опасность конкурентами – членами других ОПГ и с участниками своей преступной организации, которые, по мнению лидеров, заслуживали наказания за совершенные проступки.

Финансирование группировки осуществлялось за счет доходов от рэкета, проституции, незаконного оборота наркотических средств, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Миллионы рублей поступили в казну группировки от мошенничества с акциями «Газпрома» и перепродажи имущества, арестованного службой судебных приставов и приобретенного по заниженной цене. Легализация добытых преступным путем денежных средств осуществлялась через торговые организации, развлекательные заведения, гостиницы, аптеки.

Участники преступной организации установили в Воркуте доминирующее положение, устранив лидеров либо активных членов иных противоборствующих группировок. К марту 2012 года, когда в отношении «ифовских» было возбуждено уголовное дело, многие из них уже легализовались в качестве предпринимателей, имели свой бизнес.

Как пояснили в прокуратуре республики, существенное влияние на ход и результаты расследования оказали сведения, сообщенные пятью участниками преступного сообщества, с которыми прокурор республики заключил досудебные соглашения о сотрудничестве. Члены группировки дали признательные показания, подробно рассказав о совершенных преступлениях. Все пятеро уже осуждены Верховным судом Коми к длительным срокам лишения свободы.

Говоря о сроках рассмотрения уголовного дела, юристы отмечали, что материалы уголовного дела составляют без малого пять сотен томов, поэтому процесс и не мог завершиться быстро. Сейчас сложно сказать, сколько времени займут прения сторон, после них подсудимым будет предоставлено последнее слово, а затем суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Участники долгого судебного разбирательства уверены в одном: приговор будет вынесен в этом году.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива «Республики»