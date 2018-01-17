У полицейских угнали машину

В Троицко-Печорском районе вынесен приговор двоим жителям поселка Нижняя Омра. Мужчины 28 и 32 лет признаны виновными в применении насилия к полицейским, угоне машины ГИБДД и повторном «пьяном» вождении.

По информации прокуратуры Коми, ночью 4 июня 2017 года сотрудники ГИБДД остановили автомашину на улице Советской поселка Троицко-Печорск. Трое молодых людей, находившиеся в салоне машины, были сильно пьяны, поэтому сотрудники ГИБДД предложили водителю пройти в служебный автомобиль для составления административного протокола.

Но два приятеля вышли из машины, стали угрожать патрульным и попытались применить к ним физическую силу. Одного из нападавших полицейские остановили предупредительными выстрелами из табельного оружия, а второй в это время угнал машину ГИБДД. Догнать правонарушителя удалось на автомашине местного жителя, предложившего сотрудникам полиции свою помощь.

Суд первой инстанции назначил 28-летнему мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его 32-летнему сообщнику – в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Светлана СОЛОВЬЕВА