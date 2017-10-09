Уроки дружбы и взаимопонимания

Такую форму работы, как выездные «уроки мира», предлагает школам республики Дом дружбы народов Коми. По заявкам педагогов специалисты учреждения могут провести тематическое занятие в школе, но, если у детей появится желание, они могут и приехать в гости в Дом дружбы, где для них проведут еще и увлекательную экскурсию по многочисленным национальным автономиям, что позволит ознакомиться с культурой других народов.

Как пояснила «Республике» методист Дома дружбы народов Коми Светлана Рожкина, проведение таких уроков очень важно для школьников 4-11 классов. Сейчас во многих семьях родители не уделяют достаточного внимания воспитанию детей именно в плане отношения к представителям других народов. Бывают и такие семьи, где, к сожалению, акцентируют внимание детей на отличиях «чужих», с презрением и неодобрением говорят о людях иной национальности.

Именно подростки чаще всего становятся целью экстремистов и террористов, в том числе в интернете, поэтому важно и предупредить детей постарше об опасности, и научить тех, кто помладше, с уважением относиться к традициям и культуре разных народов – это уже само по себе станет профилактикой экстремистских проявлений.

«Уроки мира» для 4-6 классов проходят в форме игры. Например, детей делят на группы и предлагают им пословицы разных народов мира – в процессе игры школьники понимают, что по смыслу эти пословицы схожи. И схожесть эта не случайна: просто ценности у разных народов одни – семья, родина, дружба, труд. Не без удивления дети узнавали на таких уроках и свои «семейные тайны». Чаще всего школьники уверенно называли свою национальность, считая, что являются представителями одного народа – русские, например. А потом во время беседы «вспоминали», что одна из бабушек, скажем, украинка, другая – белоруска, один дедушка – коми, другой – русский. Получается, что все эти народы «свои»: и родня многонациональная, и разные культуры в семье смешались – а разве можно к своим плохо относиться?

Также детям предлагается квест «Тайны семи народов», где на каждой станции надо выполнить задание или отгадать загадку, побеждает тот, кто лучше запомнил традиции и обычаи разных народов.

С учениками старших классов разговор идет куда более серьезный: тема занятия – «Терроризм – угроза личности, обществу, государству». Методист Дома дружбы народов Коми Ирина Глобенок рассказала, что важны такие уроки не только для юных жителей больших городов, но и для подростков из сельской местности, где, казалось бы, довольно безопасно. Но в этой «успокоенности» и кроется опасность: после окончания школы многие подростки уедут учиться в города и там столкнутся с совсем иными реалиями, к которым их не готовили родители.

По словам Ирины Глобенок, подростки из Ижмы и Жешарта, где она проводила «уроки мира», с интересом слушали ее рассказы из реальной жизни – например, о том, что в Сыктывкаре из-за сообщения о подозрительном предмете могут перекрыть улицу или эвакуировать людей из торгового центра. От таких инцидентов не застрахованы и сельские жители, поэтому важно знать, как вести себя в этой ситуации. Конечно, главный совет – не поддаваться панике.

Сотрудники Дома дружбы народов уверены в том, что дети должны знать об экстремизме и терроризме, поскольку, «замалчивая» проблему, ее не решить. Но при этом важно сформировать у школьников правильное отношение к таким уродливым явлениям социума, и сделать это надо грамотно с учетом возрастных особенностей детей: чтобы и не напугать, и не вызвать ненужный интерес.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Домом дружбы народов Коми