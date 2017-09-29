Антимонопольные новшества

Сотрудники УФАС рассказали предпринимателям об изменениях в федеральном законодательстве

Специалисты регионального управления Федеральной антимонопольной службы провели встречу с предпринимателями, чтобы рассказать о последних изменениях в антимонопольном законодательстве, а также ответили на интересующие их вопросы.

Заместитель руководителя Коми УФАС России начальник отдела контроля закупок Ольга Дейберт рассказала о нововведениях в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Она отметила, что заказчикам рекомендуется обратить внимание на 93-ю статью этого закона, где внесены два новых основания для заключения договоров без торгов.

Руководитель управления Коми УФАС Наталия Гуревская обратила внимание присутствующих на ситуацию, которая сложилась с закупкой квартир органами местного самоуправления. Она отметила, что своими решениями Верховный суд Коми фактически подтвердил запрет на участие в закупках муниципальным служащим, которые ранее регистрировались для этого в качестве индивидуальных предпринимателей. Формальных оснований для отклонения вроде бы нет, ведь нет прямого запрета в законе № 44-ФЗ, но суд принимает решение на основании федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», таким образом подтверждая обязанность закупочных комиссий отклонять заявки, которые поступают напрямую от работников заказчика.

Заместитель руководителя Коми УФАС России – начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Елена Лапицкая отметила, что в третьем квартале 2017 года существенных изменений в сфере контроля за соблюдением федерального закона «О рекламе» не было. Основные нарушения, по ее словам, по-прежнему связаны с распространением рекламы по сетям электросвязи без получения предварительного согласия на получение такого рода контента и превышение допустимого объема рекламы на радиоканалах.

– Считается ли рекламой, когда на офисе компании висит большая вывеска с обозначением названия компании? – поинтересовались из зала.

Елена Лапицкая заверила, что вывеска, не содержащая сведений рекламного характера, рекламой не является. Однако если на здании висит некий баннер, то имеет большое значение, размещен ли он именно в том месте, где находится организация. Если да, то данная информация не является рекламой, а если нет, то при обнаружении признаков рекламы (формирование или поддерживание интереса к тому или иному товару и так далее) у контролирующих органов могут возникнуть вопросы.

Начальник отдела защиты конкуренции Коми УФАС России Полина Куликова рассказала о ценовых сговорах, отметив, что если антимонопольная комиссия устанавливает факт того, что конкуренты, действующие на одном товарном рынке, заключили соглашение в устной или в письменной форме, то это признается нарушением и выносится соответствующее предписание. Такие хозяйствующие субъекты, по ее словам, привлекаются к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ.

Из зала поинтересовались, кто должен инициировать проверки, если у представителей бизнеса есть те или иные подозрения. Полина Куликова ответила, что антимонопольное дело могут возбудить при поступлении заявления, указывающего на наличие признаков нарушений, как от юридических, так и от физических лиц. Дело возбуждают только в том случае, если эти признаки подтверждаются.

Наталия Гуревская дополнила эту информацию, отметив, что подчас хозяйствующие субъекты не хотят связываться с антимонопольными органами. В таких ситуациях можно решать вопрос через курирующие органы власти.

– Например, лесную отрасль курирует минпром, и он вправе к нам обратиться. Мы рассмотрим обращение. Кроме того, можно обратиться через общественные организации, например, такие как «Опора России» и «Деловая Россия», – отметила руководитель управления Коми УФАС.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора