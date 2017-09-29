Пути развития родных СМИ

обсудили в Сыктывкаре финно-угорские журналисты

Вчера, 29 сентября, в Сыктывкаре завершил свою работу VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации. Всего в работе форума, тема которого была обозначена как «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие», участвовали более трехсот пятидесяти человек, в том числе более двухсот официальных делегатов из 42 регионов страны. Это представители общественных организаций, органов власти и бизнеса, журналисты.

На второй день работы съезда прошли секционные заседания: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», «Экология. Здоровье нации» и «СМИ. Информационные технологии». Корреспонденты «Республики» участвовали в работе секции, посвященной журналистике. Сопредседателями секции здесь стали декан филфака Мордовского госуниверситета имени Огарева, доктор филологических наук, председатель межрегиональной организации мордовского (мокшанского, эрзянского) народов профессор Юрий Мишанин и заместитель главного редактора по национальному вещанию ГУП УР «Удмуртия» Сергей Касаткин.

Первый доклад был посвящен информационно-языковым проектам Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени Васильева. Сотрудник отдела языка Андрей Чемышев подробно рассказал о Яндекс-переводчике – ресурсе автоматического онлайн-перевода текстов с одного языка на другой. Андрей Чемышев пояснил, что нужно делать для того, чтобы внедрить свой родной язык в эту систему перевода. Также он рассказал о продвижении финно-угорских языков в интернете.

– Наша задача – облегчить функционирование наших языков в цифровом мире, чтобы полноценно представить язык, в сети нужно сделать раскладки клавиатуры и буквы в юникоде, создать общедоступные электронные словари, системы проверки правописания и машинные переводчики, – перечислил он. – Помимо этого, нужно заниматься национальной Википедией.

Опытом работы с коллегами поделилась Наталья Синицкая, директор карельского издательства «Periodika» – единственного в стране, которое выпускает газеты, журналы и книги на финском, карельском и вепском языках. В составе издательства пять редакций – это газеты Karjalan Sanomat («Новости Карелии»), Oma Mua («Родная земля»), Kodima («Родная земля»), журналы Carelia («Карелия») и Kipinä («Искорка»). Сейчас часть выручки от подписки удается получать через продажу pdf-версий изданий. Только вот некоторые экономные граждане соседней Финляндии покупают одну подписку на газету на родном языке сразу на несколько семей.

Гость из Западной Сибири – главный редактор объединенной редакции национальных газет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Раиса Решетникова рассказала об изданиях на языках обских угров. Одна из проблем здесь – это то, что носители разных диалектов хантыйского и мансийского языков с трудом понимают друг друга. Окружная газета «Ханты ясанг» в 2005 году выпустила несколько полос на ваховском, и на протяжении нескольких лет издается полоса на сургутском диалекте. В этом году «Ханты ясанг» исполняется 60 лет. Ее первый номер вышел в свет 1 ноября 1957 года. Первым редактором газеты был фронтовик, хантыйский писатель Григорий Лазарев. Сегодня газета знакомит читателей с жизнью коренных народов Югры. За эти годы в газете изменилось многое, но осталось самое главное – трогательная любовь к родному краю и родному языку, верность национальным и журналистским традициям.

Отрадно то, что национальные издания в Югре полностью субсидируются правительством округа, и благодаря этому каждая хантыйская семья бесплатно получает газету на родном языке.

Главный редактор газеты «Удмурт дунне» («Удмуртский мир») Зинаида Рябинина в своем выступлении отметила, что национальные издания сегодня должны не просто стараться держаться на плаву, но и активно развиваться. А для этого нужно разработать концепцию развития национальных СМИ.

– Многое зависит от нас самих, – отметила она. – Сейчас «Удмурт дунне» активно осваивает интернет. Ежедневно сайт газеты посещают до семисот человек, есть группа в «ВКонтакте». Редактор сайта регулярно обновляет новостную ленту на удмуртском языке.

С докладом о новых информационно-издательских проектах филиала Финно-угорского культурного центра Российской Федерации выступила главный редактор Информационного центра «Финноугория» Анна Баженова. Она презентовала новый номер культурно-этнографического журнала «Финноугория. Этнический комфорт», интерактивную игру «Герои мифов и сказок финно-угорских и самодийских народов России», а также рассказала о цикле документальных этнографических фильмов о финно-угорских народах.

Сотрудник телерадиовещательной компании «Север» из Ненецкого автономного округа Валентина Чибичик поделилась своим видением, как продвигать национальную тему в СМИ. Из-за отсутствия в редакции людей, знающих ненецкий язык, во время съемки коренных жителей приходится привлекать переводчиков. Ее коллега из Удмуртии Сергей Касаткин рассказал о деятельности телекомпании «Удмуртия», которая готовит передачи на русском, удмуртском и татарском языках.

Заместитель директора Центра коренных народов Ленинградской области Андрей Туров представил проект «Кухня коренных народов Ленинградской области» и цикл мультфильмов о води, ижоре, ингерманландских финнах.

Участники секции отметили, что финно-угорские СМИ остаются востребованными, но нуждаются в дальнейшем развитии с использованием современных технологий.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА