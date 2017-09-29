«Народный бюджет» на отлично

В Койгородском районе воплощены все намеченные к реализации проекты «Народного бюджета». Как отметили в пресс-службе администрации района, из 26 проектов, которые были предложены на собраниях гражданами, администрация муниципалитета отобрала 25, а окончательный отбор преодолели восемь проектов.

Первый проект в сфере занятости населения «Снос ветхих и аварийных строений» реализовала администрация сельского поселения «Нючпас». К работам по разборке и сносу пяти ветхих зданий (склада лесопункта, сельского совета, двух зданий детского сада и столовой) и благоустройству территорий были привлечены местные безработные и техника Койгородского ДРСУ. Из 330 тысяч потраченных рублей 300 тысяч выделил республиканский бюджет, остальное изыскал местный бюджет.

Следующий проект – в сфере малого и среднего предпринимательства «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг» получил финансирование на общую сумму 714,5 тысячи рублей (500 тысяч из республиканского бюджета, 71,5 тысячи из местного бюджета, 143 тысячи из иных источников). В мае соответствующая комиссия администрации района выбрала индивидуального предпринимателя Сергея Торопова и дала согласие на выделении ему предусмотренных средств, на которые были приобретены автомобиль и предметы ритуала. В первый день июля автомобиль прошел госрегистрацию и приступил к оказанию ритуальных услуг населению.

Третий проект – в сфере культуры «Приобретение концертных костюмов и музыкальной аппаратуры» реализовала администрация сельского поселения «Ужга». С сентября в седтыдорском клубе стали использовать новую аппаратуру. Для художественной самодеятельности клуба поселка Вежъю сшиты новые сценические костюмы, а новогодние праздники в клубах Седтыдора, Вежъю и Ужги теперь будут проводиться с использованием костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Финансирование составило 290 тысяч рублей – республика выделила 257 тысяч, 33 тысячи – местный бюджет.

Проекты в сфере физкультуры и спорта реализовывали администрации сельских поселений «Кузьель» и «Койгородок». В Кузьеле установили спортивную площадку с элементами детской игровой, а в райцентре построили детскую спортплощадку в местечке Гурган.

В сельском поселении «Грива» реализован шестой проект – в сфере благоустройства «Уличное освещение». Здесь установлены энергосберегающие уличные светильники. Общая сумма затрат – 333 тысячи рублей.

Седьмой проект воплощен в сфере образования – «Развитие допобразования в селе Койгородок (создание условий для развития лыжного спорта)». 350 тысяч рублей ушли на приобретение снегохода «Буран 4ТД», который будет обслуживать лыжную трассу ДЮСШ.

Восьмой – самый крупный и затратный проект с общим объемом финансирования в один миллион рублей реализовывался в Койгородке в сфере агропромышленного производства – «Капитальный ремонт цеха хлебопечения ООО «Койгородский хлебозавод». В цехе установлены новые окна, отремонтированы потолки и стены, выполнен монтаж нового электрооборудования. При этом продукция доставлялась потребителям без сбоев и даже за пределы района: в Сыктывкар, Прилузский, Сысольский и Сыктывдинский районы. Более того, на республиканской выставке Коми ВДНХ предприятие выставляло свою продукцию для дегустации. После капремонта в цехе хлебопечения стало светло и уютно, помещение соответствует требованиям, которые предъявляются для объектов пищевой промышленности, а также по пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

– Восемь социально значимых проектов, которые получили финансирование в рамках республиканской программы «Народный бюджет» в этом году, мы успешно реализовали. Весной этого года все администрации сельских поселений провели работу по народным проектам на 2018 год. На собраниях граждан обсудили 20 проектов. Какие из них будут одобрены межведомственной комиссией, станет известно в мае 2018 года, – отметила заместитель начальника финансового управления администрации МР «Койгородский» Алена Мелехина.

Лина ПЕРОВА