Французы увидели сыктывкарский Париж

По пути на Дальний Восток европейские путешественники заехали в Коми

Сыктывкар посетила группа французских автотуристов. На микроавтобусе, двух автомобилях и одном мотоцикле за 115 дней они запланировали доехать от французского Бреста до Владивостока – таким образом «покорить» весь материк – от Атлантического до Тихого океана. Столица Коми стала одной из точек их большого маршрута.

Организатор автопробега – французский журналист Жерар Пинге, автор книги «La Transsibérienne en Solitaire» («Транссибирское путешествие в одиночестве»). Утром в минувший вторник он и другие участники группы встретились в читальном зале Национальной библиотеки Коми со студентами и журналистами столичных СМИ.

Как рассказал Жерар Пинге, путешествие от французского Бреста до Владивостока он организует уже в третий раз. Также он устраивает туры по Европе. Чтобы посетить Сыктывкар, французам пришлось сделать небольшой крюк – от Кирова подняться на север.

В команде Пинге шестнадцать человек – от студентов до пенсионеров. Впрочем, как выяснилось, во Франции студентом можно быть и в возрасте 77 лет – в рядах туристов как раз оказался один такой мужчина. Читатели библиотеки задавали месье Пинге различные вопросы. Например, спросили, мог бы он прожить в России несколько лет на правах обычного россиянина или что, на его взгляд, самое красивое в России. Оказалось, что бывалый Пинге запросто мог бы прожить в русской избе, а самое красивое в России – это женщины.

– Внешне они похожи на европейских женщин, но они все-таки другие, – уточнил француз. – Во Франции много мужчин, которые женятся именно на русских девушках. Но, как правило, такие браки долго не держатся, так как русские девушки умнее французских мужчин.

По его словам, у него самого жена родом из России, но брак у них крепкий. Журналист также отметил, что в России все хотят помочь путешественникам, все люди доброжелательные. Он рассказал, что в Сыктывкар его привела встреча с руководителем ассоциации «Франко-русский мир» Надеждой Фуасси – уроженкой столицы Коми, которая убедила его заехать сюда. После этого он встретил сыктывкарскую студентку-автостопщицу.

– Я решил, что это судьба и мне нужно обязательно посетить этот город, – отметил француз.

Затем гостей провели по улицам столицы Коми, показали местные достопримечательности: «Купеческий сундук», Стефановский собор, местечко Париж и недавно установленную в городе трехметровую модель Эйфелевой башни. Иностранцев удивили названия улиц на двух государственных языках, верблюды, пасущиеся на въезде в город, и борщевик. В этот же день они побывали в музее олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной и в республиканском Доме дружбы.

По словам Пинге, он организовал это путешествие для того, чтобы поделиться своей любовью к России с теми земляками, которые еще не знакомы с ней. В дороге иностранцы пробудут 115 дней, из них 90 дней – в России. Участники автопробега уже посетили Марий Эл, а впереди их ждут Удмуртия, Башкирия, Татарстан, Бурятия, Калмыкия, Хакасия, Саха и Тува.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора