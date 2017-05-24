Детская хирургия Коми получила высокую оценку экспертов

В Республиканской детской клинической больнице прошла научно-практическая конференция Северо-Западного федерального округа с международным участием «Актуальные проблемы детской хирургии», посвященная 50-летию детской хирургической службы в Республике Коми. В конференции приняли участие более 50 специалистов из России, Белоруссии, Казахстана.

Уникальность конференции не только для федерального округа, но и для всей страны в том, что в ней принял участие детский хирург с мировым именем, профессор, врач итальянской клиники Petrucciani Hospital Роберто де Кастро, который является автором метода в хирургическом лечении редкой патологии надпочечников – адреногенитального синдрома.

Симптомы заболевания заключаются в том, что из-за избытка гормонов андрогенов девочки рождаются с признаками ложного женского гермафродитизма. Цель оперативных вмешательств – разделить мочевыводящую систему – уретру от влагалища. Профессор проводит показательные операции в странах по всему миру, в России он оперировал впервые.

– Буду рад применить технологию, которую я разработал вместе со своей командой. Эта технология применяется в сложных случаях заболевания. Клиническая база вашей больницы позволяет проводить такие операции. Также большая удача, что организаторам удалось проделать колоссальную работу и собрать сразу нескольких пациентов с этим редким заболеванием. Степень сложности операций разная, поэтому участники конференции увидят весь спектр применения моей технологии. Самое главное, что девочка, прошедшая через эту операцию, сможет вырасти полноценной женщиной и в будущем иметь детей, – пояснил хирург.

Ввиду того что патология является весьма редкой, для проведения операций в Коми были доставлены пациенты из нескольких регионов. Профессор в общей сложности провел восемь операций на детях с разным уровнем урогенитального синуса. Ассистентом профессора выступил заведующий отделением урологии РДКБ, доктор медицинских наук Илья Каганцов, который в прошлом году стал лауреатом VIII Всероссийской урологической конференции «Оперативное лечение заболеваний органов мочеполовой системы» в номинации «За лучшую оперативную технику».

Как отметил главный врач РДКБ Игорь Кустышев, благодаря Илье Каганцову в работе отделения за последние годы внедрены современные, в том числе высокотехнологичные, методы диагностики и лечения пациентов. Врач ежегодно принимает участие в медицинских съездах и конференциях, проводимых в России и за рубежом. С 2011 года участвует в ежегодных конгрессах по детской урологии-андрологии, оказывает практическую помощь районам республики. Периодически проводит мастер-классы в разных регионах страны методом видеоэндоскопического вмешательства.

Помимо Ильи Каганцова с итальянским специалистом оперировали хирурги из других стран. Модератором мастер-класса выступил известный в России детский хирург, доктор медицинских наук Николай Ширяев.

Благодаря возможностям технической базы РДКБ операции проводились в режиме «live-surgery» – для участников конференции весь процесс транслировался по конференц-связи с помощью видеооборудования. У них была возможность задавать вопросы и обсуждать действия специалиста по ходу операции.

Ранее в регионах России подобные операции почти не проводились, пациентов направляли на лечение в федеральные или зарубежные учреждения. Благодаря проведенному в Коми мастер-классу хирурги из субъектов Российской Федерации смогли не только увидеть применение новой технологии, но и поучаствовать в ее обсуждении, а также получить уникальный опыт работы с одним из лучших детских хирургов. По словам специалистов Республиканской детской клинической больницы, подготовка мероприятия заняла около года.

В теоретической части визита профессор Роберто де Кастро прочитал лекцию, описывающую его метод, а также методы других передовых хирургов в оперативном лечении пациентов с адреногенитальным синдромом.

Конференция завершилась совещанием детских хирургов СЗФО, которое провел главный внештатный детский хирург-эксперт федерального округа Минздрава России Владимир Баиров. Своим опытом поделились специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кирова, Архангельска, Мурманска, Череповца, Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Саратова, Казани, Уфы, Омска, Соловков, Кемерово, Минска, Астаны.

На заключительном брифинге заведующий отделением детской хирургии Вячеслав Сварич рассказал журналистам, что европейские методики лечения в РДКБ сегодня практикуются благодаря тому, что в конце девяностых в больнице работала известный уролог европейского уровня Хелена Теохарус. Доктор в совершенстве владела методиками оперативного вмешательства при пороках развития уретры. Подобные методики еще не практиковались в России.

– При поддержке министерства здравоохранения в эти смутные времена нам удалось сохранить модель здравоохранения, которая подразумевает оказание специализированной помощи, – поддержал коллегу Игорь Кустышев. – Недавно мы открыли еще одно отделение – онкологии. В других областных центрах, в том же Архангельске или Вологде, всего одно хирургическое отделение с различными койками. Мы не дадим рушить свою модель специализированной помощи, одно отделение – это откат в прошлое. Наша гордость – кадры, а профессиональный рост хирургов возможен при непрерывном обучении и наличии современного оборудования. Кстати, даже специалисты из благополучной Казани были удивлены, каким оборудованием оснащена наша клиническая больница. А колодинамический комплекс, который есть у нас, имеется только в педиатрическом университете Санкт-Петербурга. Мы не жалеем средств, чтобы наши специалисты повышали квалификацию, но без приобретения оборудования невозможно внедрять новые технологии и поддерживать стремления наших хирургов.

Владимир Баиров, который более четверти века сотрудничает с детской республиканской больницей, отметил, что сегодня Коми является самым прогрессивным регионом с точки зрения развития детской хирургии среди областей Северо-Западного федерального округа и организации детской хирургической помощи.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА