Форум неравнодушных

Футбольная общественность региона встретилась в столице Коми

Во вторник в Сыктывкаре прошел региональный футбольный форум. Главными событиями мероприятия стали визит старшего тренера сборной России по футзалу Сергея Скоровича и избрание нового руководителя Федерации футбола Коми. На этом посту президента мини-футбольного клуба «Ухта» Виталия Габуева сменил сенатор от Коми Дмитрий Шатохин.

Программа форума стартовала с утреннего мастер-класса, который Сергей Скорович провел для воспитанников республиканской футбольной ДЮСШ на домашней арене сыктывкарского мини-футбольного клуба «Новая генерация». Он показывал юным игрокам и их тренерам различные упражнения, а директор республиканской футбольной ДЮСШ Сергей Стрекаловский комментировал происходящее для присутствовавших в зале зрителей.

Сергей Стрекаловский обратил внимание собравшихся на то, что селекционеры из региональной футбольной ДЮСШ ездят по всей республике в поисках талантливых игроков:

– Здесь ребята из Княжпогостского и Сыктывдинского районов. Мы собираем под свои знамена лучших, чтобы готовить «снаряды» для профессиональных клубов. Возможно, кто-то из них приглянется Сергею Скоровичу и его пригласят на предварительные сборы в состав юношеской национальной команды. Один из наших воспитанников Владислав Головачев уже был на таких сборах не так давно. Правда, сейчас парень не входит в состав местных профессиональных дружин, а играет в фарм-клубе команды «Газпром-Югра».

Тренер сборной России давал игрокам затейливые задания, например, вратари вводили мяч в игру длинной передачей, но обязательно так, чтобы он один раз коснулся поля на своей половине площадки, а защитники могли вступать в игру только после того, как мяч получал нападающий в строго обозначенных синими фишками зонах. Не все сразу схватывали то, что требовал специалист, и ему периодически приходилось собирать молодежь вокруг себя, детально растолковывая то, что им нужно выполнять.

После игровых упражнений прошел и семинар для тренерского состава. От узкоспециальных вопросов вроде того, с какого возраста детям нужно переходить с облегченных мячей на стандартные, обсуждали и насущные вопросы для всех любителей российского футбола. Поднялся вопрос о том, как воспитать достойное поколение игроков, которые смогут на равных конкурировать с португальцами и бразильцами.

– Мы организовали команду, собрали сейчас лучших юношей до семнадцати лет со всей России. Так вот, в чем-то мы лучше, а в чем-то сильно отстаем. Наши ребята уступают португальским сверстникам в том, что те практически все лучше в техническом плане. Они прекрасно ведут, принимают, отдают мячи. В этом у них брака нет почти. Плюс у португальцев видна тактическая выучка. Они не просто вышли и играют, а видно, что в ходе матча они варьируют различные переходы из одной тактической схемы в другую, – отметил Сергей Скорович.

Кроме того, тренер считает неверным мнение о том, что в футзале все обязаны быть универсалами, сказав, что в любом случае кто-то больше заточен на атаку, а кто-то на оборону:

– Чемпионат мира по хоккею сейчас был. Вы видели, чтобы защитники дальние штанги замыкали? Это же нонсенс. Российский футзал почему-то пошел по пути универсализма. У нас что, все одинаково умеют обороняться и атаковать?

Молодой тренер из Корткероса Евгений Гилев спросил у Сергея Скоровича, какие главные качества футболиста, который скоро станет профессионалом, должны быть наиболее развиты.

– Нужно уделять внимание технике. Есть ряд игроков, которые играют в высшей лиге и в суперлиге, но они технически необразованные. Все зависит от вас, от тренеров. Парень идет обыгрывать, демонстрирует отличный дриблинг. Один раз потеряет мяч, и тренер ему, говоря простым языком, начинает за это «пихать». Потом мы говорим, что наши футболисты не могут обыгрывать один в один. А почему? Мы с детства их зажимаем в какие-то рамки. Тренеры учат ребят играть в пас. Да, это дает результат, но в какой-то момент эти футболисты сталкиваются с соперниками, у которых хорошо выстроены оборонительные действия. Против такой команды нужны индивидуальности, а их нет, они все средненькие, – сказал специалист.

Тренер республиканской ДЮСШ по футболу Павел Латкин отметил, что развивать индивидуалистов мешает сложившаяся система стимулирования в детских спортивных школах, когда зарплаты специалистов напрямую зависят от результатов их воспитанников. С этим Сергей Скорович согласился, сказав, что зарплата должна быть фиксированной, но решить вопрос может только Министерство спорта России.

Форум завершился в конференц-зале гостиницы «Авалон», где после избрания нового руководителя региональной федерации футбола обсуждались перспективы ее развития. Путем открытого голосования новым президентом федерации избрали сенатора от Коми Дмитрия Шатохина. Конкурентов у него не было, потому что прежний президент Виталий Габуев добровольно сложил с себя полномочия, отметив, что занять этот пост должен человек, обладающий административным ресурсом.

Дмитрий Шатохин рассказал, что перспективными направлениям в работе считает развитие структуры федерации, в частности формирование ее филиалов в районах или поиски там активистов, которые могли бы стать представителями этой организации. Кроме того, он отметил необходимость укрепления материальной базы на всех уровнях: от появления новых полей в муниципалитетах до улучшения показателей профессиональных клубов на уровне элитного мини-футбольного дивизиона.

– Чтобы требовать улучшения спортивных показателей от клубов «Ухта» и «Новая генерация» в суперлиге, мы должны увеличить их финансирование хотя бы процентов на двадцать, – сказал Дмитрий Шатохин.

Говоря о том, откуда будут идти потоки финансирования, учитывая общую кризисную ситуацию в стране, он отметил, что опускать руки нельзя и источников может быть сразу несколько:

– Нужно активно участвовать с различными проектами в региональных и федеральных конкурсах для получения грантов и субсидий. Привлекать средства республиканского бюджета на мероприятия, включая их в календарный план республиканских соревнований, например, чемпионатов Коми по футболу.

Кроме того, он отметил, что нужно создать попечительский совет в федерации, куда включить людей неравнодушных к футболу и имеющих финансовые возможности. Возвращаясь к теме поиска финансовых источников, он сказал, что привлекать спонсоров тоже необходимо и уже сейчас президиум сформировал пул из 20-25 компаний, которые в ближайшее время получат предложения с просьбой поддержать рублем развитие футбола в Коми.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА