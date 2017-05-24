ГТО в честь юбилея

Сотрудницы Общественной приемной главы Коми сдали нормы ГТО в честь 15-летия своего учреждения. Ксения Тарарака и Ирина Макаренкова уже успешно прошли испытания по легкой атлетике и плаванию. Их цель – золотые знаки ГТО.

– Коллектив у нас по большей части женский, поэтому в сдаче норм принимают участие только девушки. Инициатива исходила от нас с Ксенией, но в сдаче норм участвовать могут все сотрудники. Мы уже сдавали нормативы по легкой атлетике 13 мая и в начале этой недели по плаванию в центральном бассейне. Кстати, в бассейне к нам присоединилась и Анна Семукова из усть-вымского филиала приемной, – рассказала «Республике» Ирина Макаренкова.

В сдаче норм на 50-метровой дистанции по плаванию не был важен стиль, по словам девушки, кто-то плыл кролем, кто-то брассом, но главное, что вся команда добилась поставленной цели, сдав нормативы, соответствующие золотому знаку отличия.

– У нас спортивные сотрудники. Я лично регулярно занимаюсь танцами, хожу в бассейн. Перед сдачей норм, конечно, готовлюсь в интенсивном режиме. В бассейн хожу по два раза в неделю. Вообще сдача норм – процесс интересный. Я, например, прыгала в длину, и два сантиметра до 180 на золото не хватило. Сложно быть в форме по всем направлениям, – отметила Ирина Макаренкова.

Как рассказала Ксения Тарарака, в их работе очень важно уметь быстро находить правильное решение, рассчитывать силы, уметь собраться и сосредоточиться. Ведь нередко задания от руководства похожи на спринтерский забег – сделать быстро и с максимальным результатом. Поэтому к выполнению любых «нормативов» сотрудники учреждения всегда готовы.

Ярослав СЕВРУК