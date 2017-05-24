Депутаты предлагают штрафовать россиян за шум ночью

Депутаты от ЛДПР предлагают унифицировать время, в течение которого запрещено нарушать покой граждан. Сейчас лишь в ряде регионов страны есть временные рамки, когда соседи должны вести себя тихо, а строители прекращать работать. Согласно законопроекту, который уже внесен в Госдуму, шуметь по всей России нельзя будет с 22 часов до 7 утра, а в выходные дни – круглые сутки. За нарушение правил граждане должны будут заплатить две тысячи рублей, а юридические лица – 100 тысяч рублей. Нужен ли в стране единый закон о тишине?

Николай Онищик, глава поселка Едва Удорского района:

– В последнее время растет целое поколение, которое думает только о себе любимом, не считаясь с мнением и запросами других граждан. Согласен с тем, что в будничные дни можно шуметь, то есть делать ремонт, слушать музыку до 22.00. С 22.00 человек должен спокойно отдыхать как минимум до семи утра. В выходные и праздничные дни можно нарушать тишину как минимум с 10 до 19 часов. Нужно обязательно принять единые нормы поведения и общежития. Полиция в последнее время пассивно относится к исполнению своих обязанностей, потому что нет нормального законодательства. Если человек осознанно нарушает правила общежития и приходится повторно вызывать работников полиции для его «успокоения», то при установлении прямого умысла в нарушении административного законодательства человека нужно строго наказывать, и не общественным порицанием, а крупным штрафом или 15 сутками административного ареста.

Антонина Зиновьева, директор МУП «Центр расчетов» Усть-Вымского района:

– Тишина нужна по ночам в жилых домах, а в выходные дни, я думаю, это излишне, другое дело – согласовать с соседями сроки проведения ремонта. Может, лучше строить дома с качественной шумоизоляцией? Особенно если в доме планируется торговая точка или другое предприятие. А штрафами ничего не решишь, деньги уйдут в бюджет, а негативные отношения останутся.

Василий Сметанин, индивидуальный предприниматель из Усть-Куломского района:

– Да, закон тишины нужен, но должен быть тщательно проработанным. Во-первых, надо определить, что такое шум, кто и как будет определять шум в уровнях децибелов или в другом измерении. Во многих домах со слабой звукоизоляцией даже шум пылесоса может быть поводом для обращения в соответствующие органы. Во-вторых, считаю, что в выходные дни тоже необходимо установить временные ограничения, как в будние дни, например с 22 часов до 9 утра.

Татьяна Чупрова, ведущий эксперт ГКУ «Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК» из Усть-Цильмы:

– Поддерживаю мнение депутатов от ЛДПР о введении времени тишины. Человек находится под воздействием огромного количества информации. Мы живем в таком активном мире, что наш мозг практически не отдыхает. И, конечно, время, ограничивающее активность людей, просто необходимо. Только закон должен содержать порядок работы ограничений во времени. Кто, когда и каким образом? В то же время не уверена, что будет эффект от принятого решения. Сегодня количество полицейских сокращается. В нашем районе, где села находятся на значительном расстоянии от райцентра, работников полиции явно недостаточно. Их времени просто не хватит на обращения граждан по вопросу соблюдения тишины в установленные часы. Также считаю, что в воскресные дни ограничения устанавливать не нужно.

Артур Евграфов, генеральный директор ООО «Версаль» из Корткеросского района:

– На мой взгляд, закон о тишине просто необходим, и речь тут не только о нарушении покоя граждан теми, кто делает ремонты в квартирах, а в первую очередь о лицах, ведущих асоциальный образ жизни, которые своим поведением, своим образом жизни уже создают немало помех в нормальной жизни людей. Не помешало бы и более жестко взяться за решение проблем, которые создают любители домашних животных, а также лица, содержащие и иных животных и птиц. Особенно актуален данный вопрос в сельской местности.

Юрий Вавилов, общественник из Инты:

– Полицейские ничего не могут сделать с нарушителями, если между местными властями и правоохранителями не заключен соответствующий договор. Не надо ничего унифицировать. В каждом регионе своя специфика. Этот вопрос должен быть исключительно в компетенции местных властей. Вплоть до муниципальных.

Евгений Попов, заместитель заведующего Центра социальной защиты населения Корткеросского района:

– Единый закон о тишине, безусловно, нужен. Необходимо установить время тишины в будние дни с 21.00 до 08.00, в выходные с 22.00 до 09.00 и во все дни с 13.00 до 14.00. Я думаю, такой подход учтет интересы и тех, кому надо пошуметь, например, во время ремонта квартиры, и тех, кому нужна тишина. Штрафы должны быть обязательно. Кроме того, необходима простая методика доказательства наличия шума.

Надежда Хаботина, пенсионерка из Усть-Цильмы:

– Очень нужен единый закон о тишине. Конституцией гарантирован спокойный отдых в ночное время, какие еще нужны законы, чтобы мы могли спать спокойно? Я пять лет воюю с шумными соседями (детьми-сиротами), результат нулевой. Штрафы им платить нечем.

Павел Поташов, директор сети магазинов «Колибри»:

– При сегодняшней суматошной жизни с зарабатыванием денег и постоянной нехваткой времени у многих людей есть только один день для отдыха – воскресенье. Но также у многих это воскресенье является единственным днем, когда можно сделать какие-то ремонтные работы по дому своими руками, которые, конечно же, сопровождаются шумом. Что делать? Договариваться с соседями! А наличие какой-либо нормы должно быть, но и так мастерам-ремонтникам известно, когда можно шуметь. Хотя и в будни есть пришедшие с ночной смены и маленькие дети. И еще вопрос: кого будут штрафовать? Мастера-ремонтника или владельца квартиры?

Елена Щербина, член Общественной палаты Коми:

– Считаю, что давно необходим такой единый закон на территории всей страны. Наличие закона в отдельных субъектах уже подтверждает актуальность и необходимость решения вопроса на федеральном уровне.

Марина Малахова, заведующая отделом экономического развития администрации Сыктывдинского района:

– Считаю, что в Российской Федерации нужен единый закон о тишине, именно с 22.00 до 07.00, а за его несоблюдение – штраф в размере двух-трех тысяч рублей. Конечно, инициатива либерал-демократов «не шуметь по всей России в выходные дни – круглые сутки» – это «крутая» мера или слишком жесткая. Я за постоянство законов на всей территории России, за длительность их применения. Такая ситуация дисциплинирует наше население, заставляет если не уважать закон, то хотя бы беречь своих соседей, а порой и рядом живущих членов семьи.

Павел Дуркин, пенсионер из Усть-Цилемского района:

– Действительно, в жизни много случаев, когда «достают» соседи либо компании под окнами дома, а также внеурочные шумные работы в позднее время суток. Как с ними бороться? Существует КоАП РФ, в котором имеются статьи, предусматривающие ответственность за нарушение общественного порядка и правил общежития. На региональном уровне могут быть дополнительно изданы законодательные акты, предусматривающие ответственность за нарушение общественного порядка, несанкционированные шумные ночные работы и так далее, то есть действия, нарушающие покой граждан в позднее время суток. Все зависит от региональных властей. Если имеется опыт, необходимо его обобщить и принять законы на федеральном уровне.

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