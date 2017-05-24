Муниципалам пригрозили персональной ответственностью

24.05.2017   Общество, Политика   Комментариев нет

Муниципалам пригрозили персональной ответственностью

На состоявшемся 23 мая заседании правительства глава Коми Сергей Гапликов жестко раскритиковал руководителей муниципалитетов за долги по «коммуналке» и плохую работу по поиску резидентов в моногородах, которым без этого не стать территориями опережающего развития. Разговор по этим вопросам повестки дня получился продолжительным и напряженным.

Глава администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин должен найти резидентов до 1 июня.

Больное место «коммуналки»

Об итогах прохождения завершающегося отопительного сезона и подготовке объектов ЖКХ, газового и энергетического комплексов региона к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов доложил зампред правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев. Он отметил, что нынешней зимой паспорта готовности к отопительному сезону получили 30 муниципалитетов из 34. По сравнению с предыдущими годами это явный прогресс: зимой 2015-2016 годов такие паспорта получили всего 11 муниципальных образований. В этом году всем без исключения муниципалитетам необходимо уложиться в срок до 15 ноября.

Аварийность снизилась на 28,6 процента, но при этом не надо забывать о двух крупных авариях: в усинском поселке Парма в декабре 2016 года и воркутинском поселке Воргашор в январе 2017-го. Поэтому здесь кроме тщательной проверки будут проводиться тренировки, чтобы не допустить ЧП.

Главная проблема – это задолженность потребителей за тепло. На 1 мая текущего года долг перед поставщиками энергии в регионе составил 7,4 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда задолжало население. 541 миллион должны энергетикам бюджетные организации республики, что на семь процентов больше, чем в прошлом году. Самые большие долги за коммунальные услуги в Воркуте, Прилузском, Корткеросском и Сысольском районах. Средний уровень собираемости платежей за коммунальные услуги с населения снизился на 1,2 процента и составил 87,3 процента. В итоге просроченная задолженность жилищно-коммунальных предприятий перед крупными поставщиками достигла 2,8 миллиарда рублей.

Спрашивать в данной ситуации нужно со всех глав муниципалитетов, но Сергей Гапликов вызывал «на ковер» лишь четверых: руководителей администраций Княжпогостского, Троицко-Печорского, Сыктывдинского районов и Воркуты. Каждый из них попытался объяснить, почему их муниципалитеты не получили паспорта готовности к отопительному сезону, и заверили, что постараются исправить все проблемы, этому препятствовавшие.

Отдельно Сергей Гапликов высказался по поводу платежной дисциплины:

— У нас республика разделилась на два лагеря. В Воркуте, Инте, Печоре, Вуктыле, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском районах низкий уровень оплаты за коммунальные услуги – от 65 до 85 процентов. В Сосногорске, Сысольском, Усть-Куломском, Прилузском, Корткеросском, Удорском районах уровень собираемости платежей выше 95 процентов. Правительство проявило наибольшее внимание и приложило наибольшие усилия в решении вопросов занятости населения, благоустройства территории, стабилизации работы предприятий в Воркуте, Инте и Печоре. И при всем этом руководители администраций не соизволили добиться того результата, которого добиваются в других муниципалитетах, — укорил мэров северных городов глава республики и попросил руководителя администрации Удорского района Николая Жилина поделиться опытом «хорошей собираемости».

Тот сообщил, что местные власти проводят регулярные встречи с населением и дважды в месяц разбирают ситуацию с платежной дисциплиной.

— Задолженность Республики Коми перед предприятиями топливно-энергетического комплекса – два миллиарда 789 миллионов рублей. Самое большое количество долгов за теплоэнергию – один миллиард 872 миллиона. А потом мы удивляемся, почему у нас муниципальные котельные и МУПы банкротятся, почему в ЖКХ муниципальный сектор такой неэффективный. Потому что вы их порождаете и им же не платите, — заявил глава Коми, поручив до середины июня провести отдельное совещание по теме коммунальных долгов.

Руководитель региона предупредил, что если от «Межрегионгаза» не будет положительной информации по исправлению платежной дисциплины в адрес председателя правления «Газпрома» и Алексей Миллер откажется подписывать с главой республики столь долгожданное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на более чем два миллиарда рублей, то все муниципалитеты, задолжавшие газовикам большие суммы, будут урезаны в дотациях и финансовой помощи, которая пойдет в компенсацию недополученных денег.

В поисках резидентов

По всей строгости спросил руководитель региона и с глав моногородов, когда правительство приступило к рассмотрению второго вопроса – о социально-экономическом развитии монопрофильных муниципальных образований и речь зашла о поиске резидентов. Глава Коми напомнил, что в прошлом году город Емва был включен в перечень территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). При этом заявки на включение в перечень ТОСЭР необходимо сформировать еще для трех муниципалитетов – Воркуты, Инты и Жешарта. Сейчас управляющие команды этих моногородов проходят обучение. Поскольку дело продвигается медленно, на федеральном уровне были приняты послабляющие изменения. Постановлением №494 размер капвложений в инвестпроекты развития ТОСЭР снижен с пяти миллионов до двух с половиной, минимальное количество вновь созданных рабочих мест – с 20 до десяти, упрощена процедура подачи документов.

Тем не менее у потенциальных территорий опережающего развития по-прежнему большие сложности с привлечением резидентов – предприятий, которые и должны инвестировать средства в проекты на этих территориях.

— У вас есть перечень таких резидентов и что это за предприятия? – спросил Сергей Гапликов руководителя администрации Княжпогостского района Вячеслава Ивочкина.

По словам главы муниципалитета, пока явным претендентом в Емве является только ООО «Плитный мир», чья инвестиционная программа включает в себя установку линии по покраске плит с последующим раскроем деталей и лесозаготовку. Сейчас предприятие занимается выкупом производственной базы обанкротившегося Княжпогостского завода ДВП.

Главным направлением развития города является расширение экономической базы и реализация новых инвестпроектов: строительство кирпичного комплекса, установка котла – утилизатора отходов деревообработки, проект по комплексной переработке древесины, организация переработки вторсырья из картона, строительство мясоперерабатывающего модульного цеха и, наконец, формирование индустриального парка. Предполагается, что в этом парке на первых порах будет три резидента. Правда, как стало ясно из уточняющих вопросов, де-факто пока нет ни одного.

Перебивший выступавшего глава Коми поинтересовался, как и на какие средства будет обустроен индустриальный парк. Как пояснил Вячеслав Ивочкин, Фонд развития моногородов может выделить деньги на инфраструктуру этой площадки на таких же условиях, как и возводимому в Емве мощнейшему тепличному комплексу.

— То есть муниципалитет за счет дополнительных налогов, полученных за счет развития ТОСЭР, готов вливать соответствующие средства в индустриальный парк, вкладывать деньги на обустройство инфраструктуры, привлечение дополнительных инвесторов, так? – уточнил Сергей Гапликов.

— Наша сфера ответственности – это проектирование, — возразил руководитель администрации Княжпогостского района, сославшись на правила, предписанные Фондом развития моногородов.

— То есть вы хотите спроектировать, а кто-то придет и устроит вам райскую жизнь? Пока вы сами не научитесь находить источники финансирования, никакие правила вам не помогут. Надо включать мозги и нести персональную ответственность за принимаемые решения. К 1 июня должны быть выполнены все взятые обязательства, — заявил глава республики.

В ходе разбирательств также выяснилось, что выставленный на конкурс за 10 миллионов рублей заказ на создание проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры индустриального парка выиграла компания из соседнего региона, снизившая цену до трех миллионов. Но теперь есть подозрения, что этот проект не пройдет госэкспертизу. Сорванными оказались и сроки подготовки проектных документов по самому тепличному комплексу.

— Дорожную карту со списком резидентов мне на стол по каждой предполагаемой территории опережающего развития – по Инте, Воркуте, Жешарту, и в первую очередь, естественно, по Емве, — поручил глава Коми. – Я брал личные обязательства за вас перед правительством России, получается, мне надо искать всех этих резидентов, их убеждать, чтобы они пришли. Я уже одного убедил, он пришел, а вы до сих пор проектной документации разработать не можете.

Также с докладом выступил руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, рассказавший, что согласно комплексному плану мероприятий по созданию новой городской среды и развитию субъектов предпринимательства в 2020 году в экономику заполярного города планируется привлечь порядка 4,7 миллиарда рублей инвестиций и создать 400 рабочих мест. Неэффективные расходы бюджета будут сокращены благодаря переселению воркутинцев из малонаселенных домов, переводу на газ центральной водогрейной котельной.

Говоря о привлечении резидентов, воркутинский градоначальник сообщил, что в управленческую команду города, которая проходит обучение по программе ТОСЭР, входит заместитель генерального директора «Воркутаугля». Компания планирует строительство шахты на Усе-1, и это ее строительное подразделение может стать резидентом, но не само градообразующее предприятие.

— 7 июня текущего года под председательством первого вице-премьера страны Игоря Шувалова состоится защита программы по развитию Воркуты. Пользуясь случаем, мы хотели бы, Сергей Анатольевич, видеть вас на защите и поддержать нашу команду, — обратился Игорь Гурьев к главе Коми.

В свою очередь Сергей Гапликов настоятельно предложил представителям ПАО «Т плюс» подумать над предложением стать резидентом в Воркуте и получил ответ, что руководство внимательно изучит все соответствующие документы.

— Так и рождаются резиденты, — с удовлетворением отметил глава республики.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru

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