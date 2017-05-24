Муниципалам пригрозили персональной ответственностью

На состоявшемся 23 мая заседании правительства глава Коми Сергей Гапликов жестко раскритиковал руководителей муниципалитетов за долги по «коммуналке» и плохую работу по поиску резидентов в моногородах, которым без этого не стать территориями опережающего развития. Разговор по этим вопросам повестки дня получился продолжительным и напряженным.

Больное место «коммуналки»

Об итогах прохождения завершающегося отопительного сезона и подготовке объектов ЖКХ, газового и энергетического комплексов региона к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов доложил зампред правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев. Он отметил, что нынешней зимой паспорта готовности к отопительному сезону получили 30 муниципалитетов из 34. По сравнению с предыдущими годами это явный прогресс: зимой 2015-2016 годов такие паспорта получили всего 11 муниципальных образований. В этом году всем без исключения муниципалитетам необходимо уложиться в срок до 15 ноября.

Аварийность снизилась на 28,6 процента, но при этом не надо забывать о двух крупных авариях: в усинском поселке Парма в декабре 2016 года и воркутинском поселке Воргашор в январе 2017-го. Поэтому здесь кроме тщательной проверки будут проводиться тренировки, чтобы не допустить ЧП.

Главная проблема – это задолженность потребителей за тепло. На 1 мая текущего года долг перед поставщиками энергии в регионе составил 7,4 миллиарда рублей, из которых 4,2 миллиарда задолжало население. 541 миллион должны энергетикам бюджетные организации республики, что на семь процентов больше, чем в прошлом году. Самые большие долги за коммунальные услуги в Воркуте, Прилузском, Корткеросском и Сысольском районах. Средний уровень собираемости платежей за коммунальные услуги с населения снизился на 1,2 процента и составил 87,3 процента. В итоге просроченная задолженность жилищно-коммунальных предприятий перед крупными поставщиками достигла 2,8 миллиарда рублей.

Спрашивать в данной ситуации нужно со всех глав муниципалитетов, но Сергей Гапликов вызывал «на ковер» лишь четверых: руководителей администраций Княжпогостского, Троицко-Печорского, Сыктывдинского районов и Воркуты. Каждый из них попытался объяснить, почему их муниципалитеты не получили паспорта готовности к отопительному сезону, и заверили, что постараются исправить все проблемы, этому препятствовавшие.

Отдельно Сергей Гапликов высказался по поводу платежной дисциплины:

— У нас республика разделилась на два лагеря. В Воркуте, Инте, Печоре, Вуктыле, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском районах низкий уровень оплаты за коммунальные услуги – от 65 до 85 процентов. В Сосногорске, Сысольском, Усть-Куломском, Прилузском, Корткеросском, Удорском районах уровень собираемости платежей выше 95 процентов. Правительство проявило наибольшее внимание и приложило наибольшие усилия в решении вопросов занятости населения, благоустройства территории, стабилизации работы предприятий в Воркуте, Инте и Печоре. И при всем этом руководители администраций не соизволили добиться того результата, которого добиваются в других муниципалитетах, — укорил мэров северных городов глава республики и попросил руководителя администрации Удорского района Николая Жилина поделиться опытом «хорошей собираемости».

Тот сообщил, что местные власти проводят регулярные встречи с населением и дважды в месяц разбирают ситуацию с платежной дисциплиной.

— Задолженность Республики Коми перед предприятиями топливно-энергетического комплекса – два миллиарда 789 миллионов рублей. Самое большое количество долгов за теплоэнергию – один миллиард 872 миллиона. А потом мы удивляемся, почему у нас муниципальные котельные и МУПы банкротятся, почему в ЖКХ муниципальный сектор такой неэффективный. Потому что вы их порождаете и им же не платите, — заявил глава Коми, поручив до середины июня провести отдельное совещание по теме коммунальных долгов.

Руководитель региона предупредил, что если от «Межрегионгаза» не будет положительной информации по исправлению платежной дисциплины в адрес председателя правления «Газпрома» и Алексей Миллер откажется подписывать с главой республики столь долгожданное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на более чем два миллиарда рублей, то все муниципалитеты, задолжавшие газовикам большие суммы, будут урезаны в дотациях и финансовой помощи, которая пойдет в компенсацию недополученных денег.

В поисках резидентов

По всей строгости спросил руководитель региона и с глав моногородов, когда правительство приступило к рассмотрению второго вопроса – о социально-экономическом развитии монопрофильных муниципальных образований и речь зашла о поиске резидентов. Глава Коми напомнил, что в прошлом году город Емва был включен в перечень территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). При этом заявки на включение в перечень ТОСЭР необходимо сформировать еще для трех муниципалитетов – Воркуты, Инты и Жешарта. Сейчас управляющие команды этих моногородов проходят обучение. Поскольку дело продвигается медленно, на федеральном уровне были приняты послабляющие изменения. Постановлением №494 размер капвложений в инвестпроекты развития ТОСЭР снижен с пяти миллионов до двух с половиной, минимальное количество вновь созданных рабочих мест – с 20 до десяти, упрощена процедура подачи документов.

Тем не менее у потенциальных территорий опережающего развития по-прежнему большие сложности с привлечением резидентов – предприятий, которые и должны инвестировать средства в проекты на этих территориях.

— У вас есть перечень таких резидентов и что это за предприятия? – спросил Сергей Гапликов руководителя администрации Княжпогостского района Вячеслава Ивочкина.

По словам главы муниципалитета, пока явным претендентом в Емве является только ООО «Плитный мир», чья инвестиционная программа включает в себя установку линии по покраске плит с последующим раскроем деталей и лесозаготовку. Сейчас предприятие занимается выкупом производственной базы обанкротившегося Княжпогостского завода ДВП.

Главным направлением развития города является расширение экономической базы и реализация новых инвестпроектов: строительство кирпичного комплекса, установка котла – утилизатора отходов деревообработки, проект по комплексной переработке древесины, организация переработки вторсырья из картона, строительство мясоперерабатывающего модульного цеха и, наконец, формирование индустриального парка. Предполагается, что в этом парке на первых порах будет три резидента. Правда, как стало ясно из уточняющих вопросов, де-факто пока нет ни одного.

Перебивший выступавшего глава Коми поинтересовался, как и на какие средства будет обустроен индустриальный парк. Как пояснил Вячеслав Ивочкин, Фонд развития моногородов может выделить деньги на инфраструктуру этой площадки на таких же условиях, как и возводимому в Емве мощнейшему тепличному комплексу.

— То есть муниципалитет за счет дополнительных налогов, полученных за счет развития ТОСЭР, готов вливать соответствующие средства в индустриальный парк, вкладывать деньги на обустройство инфраструктуры, привлечение дополнительных инвесторов, так? – уточнил Сергей Гапликов.

— Наша сфера ответственности – это проектирование, — возразил руководитель администрации Княжпогостского района, сославшись на правила, предписанные Фондом развития моногородов.

— То есть вы хотите спроектировать, а кто-то придет и устроит вам райскую жизнь? Пока вы сами не научитесь находить источники финансирования, никакие правила вам не помогут. Надо включать мозги и нести персональную ответственность за принимаемые решения. К 1 июня должны быть выполнены все взятые обязательства, — заявил глава республики.

В ходе разбирательств также выяснилось, что выставленный на конкурс за 10 миллионов рублей заказ на создание проектно-сметной документации инженерной инфраструктуры индустриального парка выиграла компания из соседнего региона, снизившая цену до трех миллионов. Но теперь есть подозрения, что этот проект не пройдет госэкспертизу. Сорванными оказались и сроки подготовки проектных документов по самому тепличному комплексу.

— Дорожную карту со списком резидентов мне на стол по каждой предполагаемой территории опережающего развития – по Инте, Воркуте, Жешарту, и в первую очередь, естественно, по Емве, — поручил глава Коми. – Я брал личные обязательства за вас перед правительством России, получается, мне надо искать всех этих резидентов, их убеждать, чтобы они пришли. Я уже одного убедил, он пришел, а вы до сих пор проектной документации разработать не можете.

Также с докладом выступил руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, рассказавший, что согласно комплексному плану мероприятий по созданию новой городской среды и развитию субъектов предпринимательства в 2020 году в экономику заполярного города планируется привлечь порядка 4,7 миллиарда рублей инвестиций и создать 400 рабочих мест. Неэффективные расходы бюджета будут сокращены благодаря переселению воркутинцев из малонаселенных домов, переводу на газ центральной водогрейной котельной.

Говоря о привлечении резидентов, воркутинский градоначальник сообщил, что в управленческую команду города, которая проходит обучение по программе ТОСЭР, входит заместитель генерального директора «Воркутаугля». Компания планирует строительство шахты на Усе-1, и это ее строительное подразделение может стать резидентом, но не само градообразующее предприятие.

— 7 июня текущего года под председательством первого вице-премьера страны Игоря Шувалова состоится защита программы по развитию Воркуты. Пользуясь случаем, мы хотели бы, Сергей Анатольевич, видеть вас на защите и поддержать нашу команду, — обратился Игорь Гурьев к главе Коми.

В свою очередь Сергей Гапликов настоятельно предложил представителям ПАО «Т плюс» подумать над предложением стать резидентом в Воркуте и получил ответ, что руководство внимательно изучит все соответствующие документы.

— Так и рождаются резиденты, — с удовлетворением отметил глава республики.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru