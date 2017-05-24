Коми продвигает семь турпродуктов

Семь проектов из республики участвуют в финале IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России-2017» по Северо-Западному федеральному округу, который проходит в Калининграде.

Основная цель Всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» – продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках. Экспертный совет должен выбрать победителей в семи номинациях из почти 50 видеопрезентаций.

Самыми популярными номинациями стали «Событийные мероприятия событийного туризма» и «Презентация территорий (регионы, районы, города)». Калининградская область в числе лидеров по количеству представленных проектов. Также в пятерке лидеров Вологодская и Архангельская области, Карелия и Коми.

От Коми в финале представлено семь проектов. В номинации «Презентация территорий (регионы, районы, города)» участвует Корткеросский район. В номинации «Туристские маршруты и экскурсии» – «Сплав по реке Северная Кельтма» и «Рябиновые бусы». В номинации «Легенды, мифы и предания» – «Утка-Чож». В номинации «Событийные мероприятия» – «Ежегодный праздник «Иван лун» и «Этнофестиваль «Люди леса-2016». В номинации «Природные объекты» – «Плато Маньпупунёр».

Победители финала по Северо-Западному округу представят свои проекты на всероссийском финале в Москве уже 30 мая.

Игорь ПЕТРОВ