Детские составы к Черному морю

В четверг из Сыктывкара отправляется первый детский спецсостав в Ростов. Он доставит к Черному морю 200 ребят. На станции Микунь четыре сыктывкарских вагона будут присоединены к детскому поезду Воркута – Ростов, в котором поедут на юг еще 500 юных северян из Воркуты, Усинска, Печоры, Сосногорска.

Перед отправлением поезда на пассажирском перроне станции Сыктывкар пройдет торжественная церемония проводов маленьких путешественников, на которую приглашены руководитель республиканского минпрома Николай Герасимов и глава столичной администрации Валерий Козлов. Перед посадкой в поезд на перроне будет звучать веселая музыка, дети смогут сфотографироваться с ростовыми куклами – героями мультфильмов.

При подготовке в рейс детских вагонов особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности и комфортных условий для путешествия. Детские поезда формируются из вагонов последних лет выпуска, с кондиционерами и биотуалетами. В пути дети будут обеспечены горячим питанием. Их сопровождают медики и педагоги, лучшие и самые опытные проводники и поездные бригады вагонных участков, сообщает пресс-служба РЖД.

Всего в дни летних школьных каникул Сыктывкарский и Котласский вагонные участки Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» отправят в путь 16 специализированных детских составов к местам отдыха и экскурсий. Большинство юных пассажиров, а это свыше десяти тысяч детей, поедут в Анапу, Ростов, Туапсе и Адлер.

Лина ПЕРОВА