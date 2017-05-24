Жители двух городов узнали свой ВИЧ-статус

В Сыктывкаре и Ухте подвели итоги массового экспресс-тестирования бескровным методом всех желающих определить свой ВИЧ-статус. В столице Коми тестирование проводилось в субботу в мобильном комплексе возле торгово-развлекательного центра «Макси», в Ухте – на базе медицинского пункта УГТУ.

Тестирование было проведено в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», одной из основных целей которой является увеличение количества людей, знающих свой ВИЧ-статус. Анализы проводились одноразовым тестером по слюне, результаты тестирования были известны уже через 30 минут.

В результате, как сообщил «Республике» заместитель главного врача Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Сергей Попов, в Сыктывкаре тест на ВИЧ прошли 78 человек. Все экспресс-тесты показали отрицательный результат. В Ухте тестирование прошли сорок человек, все результаты – также отрицательные.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено Сергеем ПОПОВЫМ