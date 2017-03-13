Юлия Самойлова будет петь на «Евровидении»

Ухтинка Юлия Самойлова, ныне проживающая в Москве, будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который в этом году пройдет в Киеве. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Кандидатура участника обсуждалась в течение нескольких месяцев. В шорт-листы потенциальных участников попадали Нюша, Елена Темникова, победительница пятого сезона шоу «Голос» Дарья Антонюк и лауреат этого же шоу Александр Панайотов, а также женский музыкальный коллектив «Soprano Турецкого». Известие о том, что Россию будет представлять девушка в инвалидном кресле, удивила поклонников «Евровидения».

У Юлии Самойловой – первая группа инвалидности по наследственному заболеванию. Еще в детском возрасте она начала серьезно заниматься вокалом, неоднократно была звездой многочисленных конкурсов и детских утренников. В 2003 году, когда ей было 14 лет, ухтинка стала лауреатом Всероссийского фестиваля «На крыльях мечты» в Москве, а спустя два года завоевала первые призы в рамках проектов «Весенняя капель» в Муроме и «Шлягер» в Екатеринбурге.

В 2010 году Юлия Самойлова окончила факультет психологии Современной гуманитарной академии. Спустя год она оказалась на сцене благотворительного концерта в родном городе, где выступила с композицией Аллы Пугачевой «Свеча горела на столе». Певица даже собирала свою рок-команду, с которой какое-то время выступала в ресторане для вахтовиков. Благодаря группе контингент ресторана поменялся, посетители записывались за два месяца, чтобы послушать девушку с хрустальным голосом. Тем не менее, как призналась ухтинка в соцсетях, она поняла, что это не ее путь.

В 2013 году Юлия Самойлова стала участницей третьего сезона телепроекта «Фактор А». До того, как попасть на сцену и предстать перед звездным жюри, девушка прошла несколько прослушиваний. На первом из них, прошедшем в «Лужниках», ее слушал педагог Гнесинки. Певицу остановили после первого куплета, сказав, что голос у нее хороший, но из моральных соображений ее не пропустят в следующий тур. Юлию Самойлову это расстроило, ведь в предварительной анкете она просила относиться к ней наравне с другими претендентами. После этого она присоединилась к команде Романа Емельянова. Выступление девушки в инвалидном кресле имело огромный резонанс, своим пением она дважды доводила до слез саму Аллу Пугачеву. И хотя при первой же встрече Примадонна заявила, что никаких поблажек делать не будет, в конце шоу именно из ее рук ухтинка получила премию «Золотая звезда Аллы» за проникновенное исполнение песни «Молитва» сербской певицы Марии Шерифович.

На днях Юлия Самойлова стала победительницей внутреннего конкурса, проведенного Первым каналом. Она отправится в Киев с композицией Flame Is Burning, автором музыки и слов к которой является Леонид Агутин. Дата проведения «Евровидения» 2017 года определена на встрече глав делегаций стран-участниц. Полуфиналы пройдут 16 и 18 мая, финал состоится 20 мая.

Марина Щербинина

Фото vokrug.tv