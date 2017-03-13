Выжить в сибирской тайге

Интинец Александр Головко готовится к суровому реалити-шоу

Первого июля стартует новое реалити-шоу Game2:Winter с призовым фондом в сто миллионов рублей. Устроители проекта вдохновлялись сериалом «Lost» и фильмом «Голодные игры». По условиям шоу тридцать участников будут бороться за выживание в сибирской тайге. Заявки на участие уже подали сотни смельчаков, в числе которых оказался и 55-летний пенсионер из Инты Александр Головко.

Реалити-проект Game2:Winter придумал предприниматель из Новосибирска Евгений Пятковский. Это шоу устроено по новой схеме распространения и позиционируется как онлайн-проект. Зрители будут покупать право на просмотр через интернет по принципу pаy-per-view (плата за просмотр). Не исключено, что права на трансляцию приобретут и телеканалы, причем не только российские. В тайге установят сотни видеокамер, работать будут сорок режиссеров.

По сценарию шоу тридцать смельчаков привезут в тайгу в Томской области и оставят там выживать в течение года. С собой каждому позволят взять столько необходимых вещей, сколько человек сможет унести, но весом скарб должен быть не более ста килограммов. Каждый участник даст письменное согласие на то, что готов к испытаниям с возможным летальным исходом.

Организаторы делают проект международного уровня, на участие в котором претендуют в том числе и люди из других стран. Среди анкет участников на сайте есть и заявки от девушек, например, «совершить что-то безумное» ради ста миллионов готова 22-летняя Кюннэй Сидорова из Якутска. А вот интинцу Александру Головко стало обидно, что среди потенциальных участников не было никого из Коми.

– Долго размышлял, а стоит ли, а нужно ли мне в мои-то годы тягаться с молодежью в этом проекте. Сиди себе тихо на пятой точке, занимайся своими любимыми делами, наблюдай со стороны, как там все будет происходить. Решил проверить себя. Рано нас, пенсионеров, списывать в запас. Тем более, просмотрев анкеты подавших заявки, не увидел ни одного представителя нашей прекрасной Республики Коми. А я ведь проживаю в одном из красивейших мест Приполярного Урала, где находится один из самых красивых национальных парков нашей необъятной матушки России «Югыд ва». Мое участие, надеюсь, привлечет в Коми туристов, и в частности в нацпарк и в мой красивый городок Инта, – рассказал «Республике» интинец.

Александр Головко отметил, что его не пугают жесткие условия, в которые организаторы шоу поставят участников, ведь у него за плечами уникальный армейский опыт, а также годы, посвященные любимым увлечениям – охоте и рыбалке. Он бывший шахтер, а тайгу называет вторым домом.

– Служил на Урале, окончил военную школу поваров. Опыт в приготовлении пищи есть. После армии работал и в тайге, и на шахте, а после выхода на пенсию вахтовал, был занят в газонефтяной отрасли. Сейчас все свободное время провожу в лесу и на реке. С детства занимался рыбалкой, уезжал в глушь, находился один на один с природой. На охоте попадал в разные ситуации, в том числе и экстремальные. Держал осаду от волков, когда работал на базе «Сана-Вож» в национальном парке «Югыд ва». Я и тонул, и горел, и замерзал, но всегда находил выход из сложных ситуаций. Могу без оружия добыть любую птицу и зверя. Есть много способов, о которых пока не буду говорить, – рассказал интинец.

Потенциального участника нового реалити-шоу в меньшей степени пугают тяжелые условия тайги, чем люди, с которыми придется бороться за главный приз.

– Одно дело выжить одному, другое – в большом коллективе, где ты не знаешь, с какими людьми столкнешься. Ведь немаловажный фактор в этом проекте – призовой фонд. А ради денег люди на все пойдут. Будут и интриги, и козни строить, и зависть, и ревность, и все в таком духе, – сказал собеседник издания.

По словам Александра Головко, денежные условия вообще были последним, на что он обратил внимание. Узнав о проекте, он прочитал, что действие будет происходить в Томской области, побывать в которой его давняя мечта.

– Сразу всплыла моя молодость, моя мечта. Я в восьмидесятых годах хотел уехать в Томскую область на пушной промысел. У моего хорошего приятеля охотника-промысловика там жил друг, который тоже профессионально занимался охотой. Хотел к нему уехать, но жизнь сложилась иначе, – сказал Александр Головко.

Чтобы гарантированно принять участие в шоу, организаторы предлагают желающим приобрести своеобразные «билеты» стоимостью в десять миллионов рублей. Остальные проходят строгий отбор путем голосования. Первый этап голосования продлится до 1 мая. Затем отберут сто двадцать человек и продолжат голосование до 1 июня. Поддержать представителя Коми можно на сайте проекта – game2winter.ru.

Ярослав СЕВРУК

Фото предоставлено Александром Головко