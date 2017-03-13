Аншлаг на открытии фестиваля «Маръямоль»

В минувшее воскресенье в Сыктывкаре стартовал третий международный театральный музыкально-песенный фестиваль «Маръямоль». Он посвящен 85-летию со дня рождения коми классика Геннадия Юшкова.

Открытие фестиваля прошло на сцене Национального музыкально-драматического театра Республики Коми. Здесь подготовили концерт «Чукӧсты, Коми му, чукӧсты» («Позови, земля Коми, позови») по произведениям Юшкова. Музыкальная программа собрала полный зал.

В этот же вечер в театре прошла презентация видеодиска с одной из самых известных комедий классика – «Макар Васька – сиктса зон». Этот видеоспектакль, а также несколько последующих театр выпустит с помощью Министерства национальной политики РК.

В рамках фестиваля на сцене Национального музыкально-драматического театра Коми покажут спектакли творческие коллективы из Болгарии, Москвы, Чувашии, Марий Эл, Пермского края, а также из районов республики. Зрители увидят произведения коми классиков на чувашском, марийском, болгарском, коми-пермяцком языках.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА