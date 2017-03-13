В Ижме выбрали логотип к юбилею

В этом году свое 450-летие отметит одно из старейших сел республики – Ижма. К юбилею прошел конкурс на создание логотипа празднования. Всего на конкурс, который проходил с 1 февраля по 1 марта, поступило более двадцати работ. На этой неделе все конкурсные работы будут представлены на выставке в Ижемской межпоселенческой библиотеке.

Девятого марта конкурсная комиссия определила победителя. Лучшим признан рисунок дизайнера из украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Владимира Ягольника. Он изобразил ижемскую церковь Преображения Господня и взлетающий над ней самолет, благодаря которому в 2010 году об Ижме узнала вся страна.

Помимо этого, комиссия присудила победу двум сельчанкам. «За креативность» наградили Эльвиру Хозяинову, а за «Ижемский колорит» – Валентину Чупрову. Все авторы работ получат дипломы, призеры – ценные подарки.

Празднование 450-летия села пройдет во время народного гулянья «Луд». Всего в план празднования юбилея включено около шестидесяти мероприятий. Это издание литературных произведений о местных жителях, ремонт и реставрация памятников, ремонт фасадов зданий, реконструкция и обновление транспортной инфраструктуры.

Село Ижма было образовано в 1567-1576 годах. Его основателями были коми, переселившиеся сюда с Выми и верхней Мезени. Побывавший здесь в конце XIX века архангельский губернатор Александр Энгельгардт упомянул в книге о своей поездке старинную летопись, в которой было отмечено, что Ижма возникла в 1567 году.

Артур АРТЕЕВ