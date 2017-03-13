На благоустройство Ухты выделят триста миллионов

Во время визита в Ухту Сергей Гапликов провел рабочую встречу с руководителем администрации города Магомедом Османовым. Среди основных вопросов – реализация программы переселения граждан из аварийного жилья, благоустройство городской среды, ремонт и реконструкция социальных объектов и коммунальной инфраструктуры.

По словам Магомеда Османова, одной из ключевых проблем, поднимаемых ухтинцами на общественных слушаниях, является благоустройство города. За последние 10 лет на ремонт дворов и тротуаров было направлено всего 90 миллионов рублей. Эта цифра сопоставима с объемом средств, которые будут выделены в этом году, в том числе из республиканского бюджета. Городская казна выделит около 60 миллионов рублей, а всего на благоустройство Ухты будет направлено порядка 300 миллионов.

– Много лет в благоустройство ухтинских дорог и дворов ничего не вкладывалось. Я попросил главу республики оказать финансовую помощь в этом вопросе, и такая договоренность была достигнута. Суммы требуются большие. Поскольку Коми вошла в федеральную программу благоустройства «Городская среда», мы, честно говоря, рассчитывали, что часть средств получим по этой программе. Но оказалось, что Ухта не подпадает под эти критерии – программа рассчитана на моногорода и столицы регионов. Поэтому глава пообещал нам помощь из других источников, – рассказал «Республике» Магомед Османов.

По словам мэра, волнует ухтинцев и состояние объектов социально-культурной сферы – школ, садиков, спортивных сооружений. Текущие крыши, обвалившиеся фасады, состояние инженерной инфраструктуры, электропроводки и так далее. Магомед Османов заверил, что в течение трех-четырех лет объекты будут приведены в соответствие.

Проблемными остаются кадровые вопросы, особенно в образовательной сфере. Проблема в части посещения детьми трех лет дошкольных образовательных учреждений полностью закрыта. От полутора до трех лет есть еще 430 детей, которые пока находятся в очереди, но с 1 сентября эти дети будут определены. Есть проблемы со строительством детских садов. Речь о дошкольном комбинате – бывшем саде №50, который почти достроен, но целых два года работы здесь не велись. Сейчас в бюджете заложили порядка 17 миллионов рублей. Детский сад на 150 мест откроется к 1 сентября.

Сергей Гапликов дал мэру Ухты еще ряд поручений. Во-первых, привести в ухоженный благоустроенный вид детский парк. Во-вторых, разобраться с газопроводом, который находится в муниципальной собственности и одновременно в хозяйственном ведении некоторых предприятий.

Как пояснил изданию Магомед Османов, газопровод, который идет на Войвож, Нижнюю Омру и Троицко-Печорск, числится на балансе МУП «Ухта-Энерго», а это предприятие находится на стадии банкротства.

– Поэтому мы просим, чтобы этот межмуниципальный газопровод приняли в республиканскую собственность и передали «Газпрому». Наши переговоры с газовиками не увенчались успехом, потому что газопровод находится в аварийном состоянии. Мы содержим его за счет своих средств, но это, конечно, не выход из положения. Глава республики дал поручение рассчитать, сколько средств потребуется, чтобы привести газопровод в нормативное состояние. По предварительным подсчетам, цена вопроса – 120-150 миллионов рублей, – сообщил «Республике» ухтинский градоначальник.

Глава Коми также поблагодарил руководителя администрации за правильный подход в решении проблемы отопления поселка Водный.

– Коми тепловая компания свои средства закладывает, и вы не остались в стороне, а как хозяева приняли решение, подготовили залоговую массу для привлечения соответствующих средств, что позволит снизить стоимость кредитных ресурсов, – отметил Сергей Гапликов.

Следующей темой разговора стала очистка городской территории от снежных завалов. Руководитель региона призвал держать этот вопрос на особом контроле.

– Все прекрасно понимают, что вовремя не вывезенный снег – это еще и очень серьезные последствия для зданий и сооружений в части подтопления фундамента, снижения устойчивости, появления трещин, что требует колоссальных вложений в рамках капитального и текущего ремонта. Гораздо дешевле убрать территорию, чтобы и паводок прошел более предсказуемо, и фундаменты были сухие, и подвалы не заливало. Нужно включать в договорные отношения с управляющими компаниями не только уборку, но и вывоз снега.

Оценивая выполнение в Ухте программы переселения, Сергей Гапликов отметил, что дома, которые возводятся, достаточно качественные и жители стараются уже сейчас туда заехать.

– То, что мы сегодня посмотрели, вселяет уверенность. Уверен, к 1 сентября 2017 года все, что запланировано, будет выполнено. В этой части мы окажем необходимую поддержку. Еще раз повторяю, что мы будем поддерживать тех, кто вкладывает свои усилия в решение проблем, кто работает. Поэтому держите эти вопросы на контроле, а мы с вами, периодически встречаясь, будем подводить итоги по определенному этапу выполнения соответствующих обязательств, – подытожил глава республики.

Лина Перова

Фото пресс-службы главы и правительства Коми