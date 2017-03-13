Дворы и парки обустроят при участии горожан

Республика Коми вошла в число участников федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках этого проекта в муниципалитетах будут проводиться работы по благоустройству дворов и парков. Об этом шла речь на пресс-конференции по итогам организованного Минстроем России семинара «Формирование городской комфортной среды», прошедшего 6-7 марта в Казани.

От Коми в семинаре приняли участие заместитель председателя правительства, министр строительства Константин Лазарев, заместитель министра строительства Ольга Микушева и координатор проекта ОНФ «Центр мониторинга и благоустройства городской среды» Валентина Анфилатова.

Как рассказали журналистам, куратором проекта в республике назначен Константин Лазарев, а руководителем – Ольга Микушева. Исполнителями выступят главный архитектор республики и органы местного самоуправления.

Правительством Коми уже заключены соглашения с минстроем России о предоставлении федеральных субсидий в размере 77 миллионов рублей – на обустройство городских парков и 126 миллионов – на поддержку государственных и муниципальных программ «Формирование современной городской среды». В республиканском бюджете также предусмотрены ассигнования, полностью обеспечивающие долю софинансирования со стороны нашего субъекта. Кроме того, разработан проект постановления Коми, в котором утверждены правила предоставления и распределения в 2017 году субсидий из республиканского бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды и обустройство мест массового отдыха.

Как рассказала Ольга Микушева, субсидия в размере 15,6 миллиона рублей на обустройство парка уже распределена на Воркуту. Общая сумма субсидий на обустройство городской среды – 257 миллионов рублей. Эти деньги будут распределены на административный центр республики – Сыктывкар и моногорода – Воркуту, Инту, Емву и Жешарт. Причем две третьих объема средств будет направлено на благоустройство дворовых территорий, а одна треть – на благоустройство мест массового отдыха. Реализация проекта будет курироваться межведомственной комиссией, в состав которой вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, партий и общественных движений, предпринимательского сообщества, Контрольно-счетной палаты, а также главный федеральный инспектор Коми. Комиссией уже утвержден комплекс мер по информированию граждан о реализации проекта.

В целом вся подготовительная работа со стороны республики проделана. Далее все будет зависеть от активности муниципалитетов. До 1 апреля муниципалитеты – получатели субсидий – должны разработать и опубликовать проект муниципальной программы на 2017 год, а также порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий и мест массового отдыха в муниципальную программу. Также до 1 апреля органы МСУ должны заключить с минстроем республики соглашение о предоставлении субсидий и создать общественные комиссии для оценки и обсуждения поступивших от собственников предложений по благоустройству их дворов.

До 25 мая все муниципальные программы благоустройства должны быть утверждены. А до 1 июля с учетом общественного обсуждения – утверждены дизайн-проекты каждой дворовой территории и мест массового отдыха. До 1 ноября органы местного самоуправления должны утвердить правила благоустройства поселений с численностью населения свыше одной тысячи человек. До нового года муниципалитеты обязаны завершить реализацию муниципальной программы на 2017 год и утвердить аналогичные программы по созданию комфортной среды на 2018-2022 годы.

Войдет ли дворовая территория в муниципальную программу этого года, целиком зависит от активности самих собственников жилья. Любой двор будет включен в муниципальную программу только по решению совета собственников дома. Есть минимальный перечень работ по благоустройству, для реализации которых не потребуется финансовое участие собственников. В частности, это обустройство проездов, освещение, установка скамеек и урн.

Но если собственники хотят расширить этот перечень работ, например, оборудовать стоянку, установить ограждения, площадку, то здесь обязательно их финансовое участие: им придется оплатить не менее пяти процентов стоимости проекта. Поэтому, если жильцы захотят, например, установить детскую площадку, за это должно проголосовать не менее 51 процента собственников. Порядок включения домов в муниципальную программу будет разработан органами местного самоуправления.

По мнению кураторов проекта, поскольку время подачи заявок ограничено, а собрать жильцов на общее собрание всегда очень сложно, стоит воспользоваться тем, что сейчас везде идут отчетные собрания ТСЖ по расходованию средств в прошедшем году.

– Так как деньги государственные, все будет делаться через конкурс. Мы будем стараться привлекать к этой работе экспертов, – рассказал координатор проекта «Благоустройство городской среды» от партии «Единая Россия», депутат сыктывкарского совета Алексей Панюков. – Конечно, есть желание сделать максимально много, но нужно уложиться в бюджет. Мы не можем все вложить в один двор. Если заявок будет много, будем стараться удовлетворить как можно больше. Жильцы, которые запоздают и не успеют до проведения торгов, пусть не обижаются: кто не успел в этом году, сможет благоустроить свой двор в следующем, проект этот будет продолжен.

Для того чтобы включить двор в программу благоустройства, руководство управляющих компаний после проведения собраний должно направить заявление в администрацию города с указанием необходимого объема работ. Если дом стоит в программе капремонта на текущий год, то в этом году не стоит подавать заявку на благоустройство двора. Поданные в мэрию заявки будут фиксироваться по дате, в приоритете будут те дома, чьи предложения поступили раньше.

К разработке дизайн-проектов домов можно будет привлекать студентов СГУ и СЛИ. Кроме того, готовность работать на благоустройстве городов выразили некоторые стройотряды.

– Работа предстоит большая. Самое сложное – это обратная связь. Хочется, чтобы граждане не просто прислали свои предложения и заявки, но и сами участвовали и в благоустройстве, и в дальнейшем сохранении своих дворов. Думаю, все депутаты подключатся к агитации жителей своих округов, чтобы те быстрее провели собрания и утвердили планы благоустройства. Северное лето ведь очень короткое, и от того, как будет проведена подготовительная работа, будет зависеть, как скоро все сделаем, – подытожил Алексей Панюков.

Галина ГАЕВА