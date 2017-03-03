«Велоночь-2017» в Коми посвятят Году экологии

Спортивно-развлекательное мероприятие «Велоночь» в этом году будет посвящено Году экологии. Договоренность об этом достигнута в ходе рабочей встречи министра физической культуры и спорта Коми Николая Бережного и сопредседателя Ассоциации велолюбителей региона, главного редактора газеты «Республика» Алексея Лазарева.

Для Сыктывкара, как подчеркнул Алексей Лазарев, «Велоночь-2017» будет юбилейной, пятой по счету. За минувшие годы акция стала мощным объединяющим фактором для многих людей.

– Популярность как средства передвижения, инструмента для занятий и активного отдыха с началом проведения в Республике Коми «Велоночей» стремительно растет. Только в Сыктывкаре в настоящее время насчитывается около десяти тысяч обладателей велосипедов. С каждым годом необходимость использования экологического транспорта растет, так как функционирование нынешней транспортной системы с выбросом загрязняющих веществ в воздух все больше ухудшает экосистему, – сказал Алексей Лазарев, заметив, что нынешний год, в соответствии с указом президента страны Владимира Путина, назван Годом экологии, и ему можно посвятить «Велоночь-2017».

Как отметил Николай Бережной, «одна из главных целей Года экологии, наряду со снижением негативного воздействия на окружающую среду, – это формирование экологической культуры граждан».

Учитывая высокую популярность «Велоночей» среди жителей республики и намерение организаторов принести природе ощутимую пользу, в 2017 году запланировано расширить географию акции и провести посвященную Году экологии и особо охраняемым природным территориям «Велоночь» во всех муниципалитетах региона.

В программе юбилейной «Велоночи-2017» ожидается традиционный проезд велолюбителей по улицам населенных пунктов региона в сопровождении ГИБДД, розыгрыш призов среди участников акции, конкурс по ряду номинаций, выступление творческих коллективов.

Напомним, «Велоночь» проводится 12 июня, в День России. «Велоночь-2016» в столице республики установила рекорд по количеству участников: она собрала четыре тысячи велолюбителей.

Пресс-служба Минспорта РК