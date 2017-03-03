Иван Огнев: «Чиновникам нужно следить за своими словами, поведением и внешним видом»

О том, зачем государство берет под контроль общение российских чиновников в интернете, почему госслужащие обязаны отчитываться о своем присутствии в соцсетях, в рубрике «Живая речь» рассуждает Иван Огнев, руководитель веб-студии «Цифровой век», которая создавала правительственный портал rkomi.ru, а также сайты «Комиинформ» и БНК.

«Россия хочет достойно выглядеть в глазах мировой общественности и вполне закономерно дает сигнал своим представителям: спрятать все личное и сокровенное, «причесаться», «подтянуться».

У интернета была декада «каникул» в России, а последние пару лет плотно взялись за наведение порядка. Затягивание гаек добралось и до чиновников, тут все как в жизни: нужно следить за своими словами, поведением и внешним видом. Если ты представляешь российское государство, значит, должен выглядеть достойно.

О тотальном контроле над чиновниками написали все федеральные СМИ: обяжут отчитываться, заставят идентифицировать себя, проконтролируют исполнение, уволят несогласных. А как иначе? Порядок не там, где не мусорят, а там, где за ним следят.

Не стоит забывать, что у нашей страны много западных «партнеров», которые контролируют интернет. Гугл, Фейсбук, Инстаграм, Эпл, Майкрософт, Скайп, Вайбер – этим компаниям мы все доверяем самое ценное: нашу личную жизнь, телефоны, социальные связи, мысли, рабочие задачи. Чиновники не исключение, поэтому всю свою жизнь «хранят в облаке».

Наше государство обоснованно хочет знать слабые места своей информационной безопасности. Когда данные обо всей деятельности чиновничьего аппарата хранятся на территории политического оппонента, уверенности на мировой арене это не прибавляет. Очевидно, начать следует со сбора информации, и этот закон – только начало.

В корпоративном мире предоставление сведений о своей интернет-жизни давно является нормой. Перед трудоустройством будущего сотрудника его обязательно проверит служба безопасности: изучит группы в социальных сетях, посмотрит странички друзей и родственников, обратит внимание на характер прошлых публикаций и высказываний.

Государство – крупнейшая корпорация. Оно заботится о своей безопасности, поэтому законодательно обязывает своих служащих раскрыть информацию и как бы намекает, что нужно убрать все лишнее с глаз.

Например, индийским чиновникам официально запрещается критиковать государство в социальных сетях. Законодательно предписано соблюдение «политического нейтралитета» как в отношении собственного государства, так и в отношении других стран.

Правила использования социальных сетей чиновниками США закреплены внутренними регламентами. В каждом министерстве существуют свои предписания, что следует, а что не следует делать в публичном поле. Зачастую рекомендуется разделять личную и рабочую жизнь в социальных сетях: не публиковать официальную информацию в личных аккаунтах и не высказывать личную точку зрения в официальных».