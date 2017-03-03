Система быстрого реагирования

Участники научно-практической конференции обсудили возможности выхода профессионального образования на новый уровень

Система профессионального образования должна стать настолько гибкой, чтобы моментально реагировать на потребности развивающейся экономики: сегодня понадобились специалисты с новыми компетенциями, а завтра они уже готовы. Эта мысль, озвученная ректором СГУ Ольгой Сотниковой, легла в основу всех выступлений участников Всероссийской научно-практической конференции «Система профессионального образования Республики Коми: вчера, сегодня, завтра», прошедшей в Сыктывкаре.

Министр образования, заместитель председателя правительства Наталья Михальченкова рассказала, как сегодня выглядит система профессионального образования в Коми. По основным показателям все в регионе не так уж и плохо. С каждым годом региональные вузы поднимаются в строчках российских рейтингов. Система проф-образования республики занимает четвертое место в России по оценке эффективности и качества трудоустройства. Доля трудоустроенных выпускников стабильно высока – 85 процентов. По словам министра, это говорит о том, что в целом вузы сегодня отвечают потребностям рынка труда. По статистике, каждый пятый обучающийся в профессиональном учебном заведении получает рабочую профессию. В среднем это 6,5 тысячи человек. Каждый второй выпускник школы может пойти учиться бесплатно в учреждения среднего профобразования.

Правда, подготовка по отраслям происходит с креном: почти 70 процентов всех выпускников получают инженерные специальности. Технологические науки составляют 34 процента, 28 – науки об обществе и 15 – социальный блок, в том числе педагогические науки. Небольшой процент занимают математические и естественные науки, искусство, сельское хозяйство.

– Мы ожидаем разработку и принятие стратегии Республики Коми до 2025 года, в которой будут четко обозначены отраслевые приоритеты, чтобы вузы могли учитывать эти потребности. Спектр направлений подготовки нуждается в корректировке, потому что, когда речь идет о развитии территорий, нам уже нельзя догонять. Мы настаиваем на том, что учреждения проф-образования должны работать на опережение. Результатом этой работы должны стать новые развивающиеся производства и малое предпринимательство. Вузы и ссузы должны стать центрами развития муниципалитетов. Мы хотели бы видеть разработанные учреждениями программы подготовки специалистов как систему развития территорий. Эти вопросы были вынесены на заседание правительства в декабре 2016 года. Тогда был принят ряд мер, которые сегодня нам позволят осуществить взаимодействие органов исполнительной власти, учреждений профобразования и работодателей. Спрятаться за чьей-то широкой спиной в этой деятельности не получится. От каждого участника зависит конечный результат, – подытожила Наталья Михальченкова.

Вице-президент, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Коми Владислав Рудой основной проблемой, тормозящей процесс перехода профессионального образования на новые рельсы, назвал отсутствие должного сотрудничества между профессиональными учебными заведениями и работодателями, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в подготовке квалифицированных кадров для их производств.

– Без объединения этих двух сил – образования и работодателей – результата не будет, – уверен он. – Сегодня выпускники с дипломами приходят на производство, а работать по профессии не готовы. Почему? Отсутствует наставничество, а это необходимо, так как производство постоянно меняется, а вузы за этим не всегда успевают. Вот потому молодые специалисты нередко и остаются без работы, потому что работодатели требуют наличие опыта. А взяться ему негде. Не везде, конечно, так плохо, например, в IT-технологиях все в порядке, тут высшее образование успевает. Но в промышленных отраслях – металлообработке, сварке, лесной отрасли – все сложнее. 22 февраля в республике был открыт первый центр оценки квалификаций сварщиков. Это очень важное событие. Сегодня эти центры должны у нас открываться, чтобы наши специалисты не ездили никуда.

По словам Владислава Рудого, если работодатели хотят получать готовых профессионалов на свое производство, они должны участвовать в их подготовке, должны быть заинтересованы в материальном и техническом оснащении учебной базы. Жизнь диктует новые нормы, поэтому должна быть неразрывная связь профессиональных и образовательных стандартов. Поскольку до сих пор работодатели оставались достаточно инертными в этом вопросе, основная задача сегодня – всколыхнуть их, чтобы они активно участвовали в разработке профстандартов и подготовке специалистов для своих производств. Они сами должны быть заинтересованы в совместной с учебными заведениями разработке образовательных программ и профстандартов. Но заставить их, конечно, никто не может, поэтому на уровне власти необходимо предусмотреть для работодателей, сотрудничающих с вузами и техникумами, налоговые послабления.

Конференция стала первым мероприятием такого масштаба, где рассматривались все возможные пути сотрудничества работодателей, учебных заведений и органов власти.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА