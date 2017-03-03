Холдинг «Коми му» возглавила Елена Плетцер

На минувшей неделе прошла смена руководства в Издательском доме Коми. Бывший гендиректор холдинга Вячеслав Попов перешел на должность заместителя руководителя министерства национальной политики региона. Издательский дом Коми возглавила главный редактор сыктывдинской районной газеты «Наша жизнь» Елена Плетцер.

Напомним, предложение занять должность замминистра Вячеслав Попов получил еще в конце минувшего октября. Назначение состоялось 1 марта.

– Сейчас активно знакомлюсь с работой министерства, структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений, – рассказал «Республике» Вячеслав Попов.

Вячеслав Попов добавил, что Елена Плетцер станет ему достойной заменой на посту директора Издательского дома Коми, так как у нее достаточный опыт и знания, чтобы продолжать развивать комиязычные СМИ республики.

Елена Плетцер рассказала «Республике», что предложение возглавить холдинг ей поступило 27 февраля. В этот же день она дала согласие, и 28 февраля ее утвердили в новой должности.

– Родом я из корткеросского села Нившера, – рассказала о себе Елена Плетцер. – С 1993 года работала в районной газете «Звезда», в 1999-м перешла в «Коми му». Была корреспондентом, редактором отдела, заместителем главного редактора. Отработала в этом коллективе без малого 16 лет. Осенью 2015-го стала главредом сыктывдинской районки «Наша жизнь». Здесь я набралась опыта работы руководителем.

Артур АРТЕЕВ