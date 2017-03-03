Сосногорск лишился городской администрации

На очередном заседании Совета городского поселения Сосногорск депутаты приняли решение ликвидировать администрацию города, управление полностью переходит к администрации района. Такое обрубание лишних ветвей власти в Коми идет уже не первый год, пионером в этом плане стала Печора, где администрацию города упразднили в 2011 году, позже административную реформу провел Вуктыл.

Вдохновителем таких изменений выступила Госдума России, принявшая осенью 2010 года поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», фактически рекомендующие устранять административных дублеров в тех районах, где присутствует четко выраженное «ядро» – населенный пункт, где сосредоточена промышленность и проживает основная часть населения. В таких случаях администрация района все равно большую часть своего внимания обращает на это «ядро», так что администрацию райцентра можно относительно безболезненно убрать.

Процесс изменений во власти в Сосногорском районе фактически идет уже давно. В 2012 году часть поселков вошла в состав городского поселения Сосногорск, а чуть позже в стратегии развития района была предусмотрена ликвидация горадминистрации. Ссылались при этом на экономию, которая возникнет от сокращения чиновничьего аппарата и прекращения дублирования функций, кроме того, вследствие реорганизации должна была прекратиться путаница с полномочиями.

Как сообщает газета «Заря Тимана», на момент принятия депутатами решения о ликвидации администрации городского поселения в ее штате числились десять человек, шесть из которых – технический и обслуживающий персонал. Но передача полномочий «с города на район» при этом не означает слияния бюджетов, их по-прежнему останется два – независимых друг от друга. При том, что горадминистрация теперь прекратит свою деятельность, совет города распущен не будет и продолжит работать.

Анна Потехина