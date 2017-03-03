Валерий Козлов подал в отставку

Дата заседания конкурсной комиссии на замещение должности мэра столицы Коми перенесена с 15 на 27 марта. Такое решение приняли сыктывкарские депутаты в пятницу на внеочередной сессии городского совета, которая была назначена в связи с заявлением об отставке председателя совета Валерия Козлова.

Как пояснил Валерий Козлов, накануне сессии он подал в аппарат совета заявление о досрочном прекращении полномочий главы – председателя cовета в связи с желанием баллотироваться на пост градоначальника. До момента избрания постоянного председателя исполняющей обязанности руководителя совета депутаты назначили Анну Дю.

Вся повестка дня сессии была сформирована из правовых последствий данной отставки: в связи с уходом Валерия Козлова вступило в силу новое положение устава города, который недавно был зарегистрирован. Согласно этому положению теперь не будет главы муниципалитета – председателя совета, вместо этого будет должность «глава муниципального образования – глава администрации». Исполняющим обязанности на эту должность депутаты утвердили Владимира Голдина.

Выборы нового мэра пройдут в два этапа: сначала конкурсная комиссия проанализирует представленные кандидатами документы, а потом примет решение об их допуске или недопуске к голосованию. Прием документов на конкурс от кандидатов начнется с 18 часов 7 марта.

Галина ГАЕВА