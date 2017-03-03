Госуслуги за десять минут

За два месяца этого года в Сыктывкаре значительно выросло число желающих получить госуслуги, предоставляемые ГИБДД, в электронном виде. Если за аналогичный период 2016 года в сыктывкарском отделе госавтоинспекции было зарегистрировано всего 170 заявок, поступивших через единый портал госуслуг, то в этом году таких заявок уже 761.

О возможностях, которые предоставляет единый портал госуслуг, доступный любому интернет-пользователю, рассказал журналистам в ходе экскурсии по сыктывкарскому отделу ГИБДД начальник регистрационно-экзаменационного отдела Алексей Туров. Мероприятие прошло в рамках объявленной МВД Коми акции «Государственные услуги: проверено на себе». Алексей Туров отметил, что пользоваться госуслугами в электронном виде не только удобно, но и выгодно.

Напомним, с 1 января 2017 года ряд государственных услуг, в том числе предоставляемые гос-автоинспекцией, обойдутся на 30 процентов дешевле. Например, если регистрация новой автомашины в обычном порядке стоит 2800 рублей, то в электронном виде – 1995 рублей. Скидка будет действовать в том случае, если гражданин подаст заявку и оплатит государственную пошлину через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Оплатить госпошлину можно одним из предложенных на сайте способов: банковской картой, через электронные кошельки, со счета мобильного телефона.

Алексей Туров подчеркнул, что единый портал госуслуг обеспечивает возможность записаться на прием в ГИБДД для получения или замены водительского удостоверения, постановки на учет автотранспорта, при этом выбрать удобное время и дату посещения подразделения автоинспекции – причем записаться можно не выходя из дома, вся процедура займет максимум десять минут. Не больше времени занимает и сама регистрация на интернет-портале gosuslugi.ru. Тем, кто не может зарегистрироваться самостоятельно, готовы помочь сотрудники ГИБДД. Регистрация происходит в сыктывкарском отделе госавтоинспекции, любой желающий может обратиться в регистрационное окно с паспортом и СНИЛСом.

Также человек, желающий получать госуслуги в электронном виде, должен иметь адрес электронной почты. С начала года сотрудники сыктывкарского отдела ГИБДД уже помогли получить доступ к порталу госуслуг двум сотням человек.

Людмила ВЛАСОВА

Фото МВД Коми