Детей накрыло снегом

Глава Коми поручил обеспечить безопасность людей в связи со случаями схода снега с крыш

Соответствующую задачу перед правительством региона Сергей Гапликов поставил по итогам оперативного совещания, проведенного по факту инцидента, произошедшего утром 2 марта в детском саду №120 сыктывкарского поселка Максаковка. Упавший с крыши снег накрыл трех малолетних воспитанниц учреждения.

Данный случай произошел в четверг около 10 утра. Группа малышей в сопровождении двух воспитателей вышла на прогулку. С крыши корпуса детсада сошел снег, часть которого ударила трех трехлетних девочек. Пострадавшие госпитализированы в Республиканскую детскую больницу. Каких-либо травм у детей не диагностировано, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи. Сергей Гапликов назвал ситуацию с состоянием снежного покрова на крышах вопиющей.

– Неоднократно давались поручения, учитывая ежедневные сводки прогнозов погоды, что нужно сделать, в какие сроки. Я так понимаю, что администрации муниципалитетов не реагируют на это и не несут ответственности за происходящее? В этой ситуации по документам, как мне доложили, садик отчитался, что крыша 20 февраля была вычищена и никаких угрожающих ситуаций в оттепель быть не может. Потому я могу констатировать, что это подлог документов, вранье и абсолютная халатность, допущенная ответственными лицами в детском саду и теми, кто отвечает за это в администрации города. Если бы очистка действительно проводилась, то объема снега, сошедшего с крыши сегодня, быть не могло, – подчеркнул руководитель региона.

Начальник регионального управления МЧС России Александр Князев сообщил, что оттепель не могла стать неожиданностью. Ежедневно, начиная с перехода от минусовых температур к плюсовым, прогноз возможных неблагоприятных ситуаций направляется во все органы исполнительной власти и во все организации для того, чтобы уделялось особое внимание расчистке кровель и предупреждению схода снежных лавин.

Зампред правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова рассказала, что по устному поручению, а также непосредственно по распорядительному акту главы администрации Сыктывкара руководители учреждений социального блока под роспись были ознакомлены с необходимостью приведения инфраструктуры в состояние, безопасное для посетителей. Сейчас минобраз проводит служебное расследование по факту инцидента в детском саду.

По указанию главы региона будут созданы профилактические группы и проведено обследование всех дошкольных, школьных учреждений, зданий, в которых располагаются лечебные учреждения, на предмет расчистки кровель и обеспечения безопасности людей, находящихся в местах возможного схода снега. Также будет проработан вопрос по расчистке кровель жилых зданий. Сергей Гапликов поручил руководителю администрации главы Коми Михаилу Порядину взять под личный контроль доклады руководителей администраций всех городов и районов по ситуации со сходом снега.

– Проверьте и доложите, где выполнено, где нет, кто в каком объеме не выполнил соответствующие указания. Я приму персональные решения по каждому из тех, кто будет отмечен в этом докладе, – подчеркнул глава.

Сергей Гапликов предложил при необходимости привлечь к решению проблемы правоохранительные органы. Сотрудники следственного управления по Коми уже возбудили уголовное дело по факту обрушения на детей снега с крыши здания детского сада. Следователи считают, что причиной инцидента стала халатность. Проверку по факту схода снега на детей организовала и прокуратура Коми. Как отметили в надзорном ведомстве, с учетом природно-климатических условий подобные проверки предстоит провести также во всех дошкольных образовательных организациях, школах и учреждениях дополнительного образования Сыктывкара. Решается вопрос о направлении подобного поручения прокурорам других городов и районов региона.

Пресс-служба администрации Сыктывкара уведомила, что в городе усилены меры по очистке кровель и обеспечению безопасности граждан. Руководителям организаций и предприятий города в оперативном порядке предписано организовать проведение осмотра состояния кровель подведомственных зданий и объектов и принять безотлагательные меры по их очистке от снега и наледи. Также в обязательном порядке должны быть установлены ограждения и информационные таблички «Осторожно, сход снега!». Меры по обеспечению безопасности предписано принять руководителям управляющих компаний и организаций, обслуживающих жилой фонд, председателям ТСЖ.

Ирина СМИРНОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА