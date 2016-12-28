Огромным потрясением для адвокатов Республики Коми стало известие о скоропостижной смерти Рукавишниковой Эммы Николаевны

В 1971 году Эмма Николаевна начала свою деятельность в Сыктывкарской юридической консультации в качестве адвоката, через четыре года стала ее руководителем. С 1973 года избиралась членом президиума коллегии адвокатов, заместителем председателя президиума, и в 1994 году – председателем президиума Коми республиканской коллегии адвокатов. На протяжении многих лет она возглавляла Методический совет коллегии и Совет молодых адвокатов.

Эмма Николаевна много сил, знаний отдавала выполнению общественной работы: возглавляла внештатный юридический отдел при Сыктывкарском горисполкоме, избиралась депутатом Сыктывкарского городского Совета народных депутатов, возглавляла Постоянную комиссию по законности и правопорядку, утверждалась членом избирательных комиссий городского и республиканского уровней, позднее заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. Честность, профессиональная принципиальность, неравнодушное отношение к людям, чувство ответственности за дело снискали к Э.Н. Рукавишниковой уважение и авторитет среди адвокатов республики, судей, сотрудников прокуратуры, органов следствия и дознания. Проработав в адвокатуре более 37 лет, возглавляя президиум коллегии, Адвокатскую палату, свои знания и опыт отдавала обучению и воспитанию кадров адвокатуры, молодых специалистов, благодаря чему многие из них стали грамотными специалистами, профессионалами и мастерами своего дела.

За успехи в работе, высокое качество профессиональной деятельности Эмма Николаевна имела различные поощрения, в том числе Почетные грамоты Министерства юстиции СССР, Министерства юстиции РСФСР, Президиума Верховного Совета Республики Коми, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми. Награждена Орденом Федеральной палаты адвокатов РФ «За верность адвокатскому долгу» и нагрудным знаком «Почетный адвокат России». В 1999 году ей было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми».

Адвокаты Республики Коми выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты.