Ускорение переселения и курс на АПК

Для экономики Коми уходящий год оказался неоднозначным. Сложная финансовая ситуация заставила многие предприятия затянуть пояса потуже, а некоторые фактически пошли по миру. В ряде случаев причиной бедственного положения стало падение курса рубля, из-за чего пришлось отменить закупку импортного оборудования, а лизинговые платежи под технику, купленную за валюту, стали неподъемными. С другой стороны – выиграли те, кто производит что-либо на экспорт.

Строительство

2016-й республика встретила с «наследством» в виде солидного количества недостроев, оставшихся от предыдущих лет. В первую очередь касалось это строительства домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, поскольку первый и второй этапы этой программы Коми успешно «завалила». И грозило это многими неприятностями со стороны федерального центра, в том числе штрафными санкциями, приостановкой финансирования и возвратом уже перечисленных средств. Сергей Гапликов, став врио главы Коми, приложил максимум усилий, чтобы реабилитировать регион в глазах Фонда содействия реформированию ЖКХ. Стали проводиться еженедельные субботние селекторы, на которых администрации городов и районов отчитывались о своей «переселенческой» работе и нередко получали нагоняи. Происходило это на фоне кадровых перестановок и судебного преследования проштрафившихся подрядчиков.

К концу февраля стало ясно, что бурная деятельность напрасной не была, ситуация стала выравниваться, Коми успела довести показатели по первому этапу до 60 процентов выполнения. В марте в Сыктывкар прибыли гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и председатель наблюдательного совета этой госкорпорации Сергей Степашин, которые положительно оценили проделанную работу, и очередная заявка региона на федеральное финансирование программы (порядка 700 миллионов рублей) была одобрена. В ноябре на встрече с депутатами Госсовета Коми заместитель председателя правительства – министр строительства, тарифов, ЖКХ и дорожного хозяйства республики Константин Лазарев заявил, что работа по первому и второму этапу практически завершена, работа по третьему идет, и фонд уже принял решение о выделении средств на четвертый в опережающем режиме. Из черного списка регионов, плохо выполняющих программу, республику исключили.

А вот ввести в строй новые корпуса санатория «Серегово» не удалось. На первый взгляд они совсем готовы, даже мебель в палатах стоит, но, как выяснилось, проектно-сметная документация объекта не прошла положенную госэкспертизу, поэтому корпуса построены с нарушениями, которые не позволят ввести их в строй. А подрядчик – ЗАО «Комижилстрой» – покинул стройку, не устранив ранее выявленных нарушений. В июле Сергей Гапликов заявил, что правоохранительным органам нужно «провести расследование этого бардака», и устроил разнос руководству минстроя Коми, заявив, что лишит их должностей, если объект не будет сдан до конца 2016 года. Однако тогдашний министр строительства Виктор Абулгафаров и его первый заместитель Игорь Суворов покинули свои должности, не дожидаясь зимы. В Коми они проработали меньше года. На данный момент минстрой Коми ищет инвесторов, чтобы достроить наконец «Серегово» на условиях государственно-частного партнерства.

Не суждено было сбыться планам, касающимся строительства берегоукрепительных сооружений на реке Сысоле в районе Кировского парка в Сыктывкаре. Строительный забор, который планировали снять ко Дню республики, красуется там до сих пор. За несколько дней до юбилейных празднеств сильный ливень размыл недостроенные сооружения.

Летом практически на сто процентов был достроен многострадальный детский сад в селе Объячево на 220 мест, но его открытие по разным причинам откладывалось, хотя тоже планировалось на этот год. Как сообщили в администрации Прилузского района, открыть свои двери новый садик должен 29 декабря. Кроме того, в том же Прилузском районе успешно и в срок построили новую школу на 400 мест в Летке, которая работает с начала учебного года.

Транспорт

В 2016 году в Коми больше других транспортных отраслей на слуху была авиация. В январе в Сыктывкар прибыл «Эмбраер-145», пятый 50-местный самолет, приобретенный на условиях лизинга в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». В конце января новый борт вышел на маршруты «Комиавиатранса», сеть которых в этом году продолжала расширяться. Так, в ноябре были запущены новые рейсы Ухта – Сыктывкар – Сочи, Санкт-Петербург – Усинск – Санкт-Петербург. С декабря самолеты компании начали летать из Сыктывкара в Ижевск, Тюмень, Челябинск, увеличилось число рейсов в Пермь.

В апреле «Комиавиатранс» вошел в список 19 российских авиакомпаний, часть рейсов которых субсидируется из федерального бюджета. В июне появилась информация о возможном создании на базе «Комиавиатранса» межрегиональной компании, «небесным партнером» республики захотела стать Кировская область. Улучшению имиджа авиации и престижа работы в этой отрасли поспособствовало проведение в августе авиасалона «Авиарегион-2016». В течение двух дней жители Сыктывкара и гости города могли осматривать выставленные на летном поле аэропорта новые и уже легендарные самолеты, следить за выступлениями пилотажных групп.

Впрочем, однозначно благополучным для авиации Коми год не был. Периодически по причине убыточности отменялись внутренние рейсы. В ноябре на рабочем совещании в Госсовете Коми была озвучена информация Контрольно-счетной палаты, касающаяся доходов и расходов предприятия: финансисты оценили состояние предприятия как крайне неустойчивое. Впрочем, министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики Николай Герасимов, пояснив, что финансовые проблемы возникли из-за валютного скачка – лизинговые платежи из-за этого выросли, заявил, что у «Комиавиатранса» есть хорошие перспективы и выгодные договоры, которые не позволят ему обанкротиться.

Несомненный прорыв уходящего года – в Коми наконец появилась программа стимулирования использования газомоторного топлива, являющегося более экологичным и экономичным, чем бензин или дизель. Правительством региона были приобретены в лизинг 40 автобусов, которые с августа работают на маршрутах Сыктывкара. «Газпром трансгаз Ухта» со своей стороны реконструировал две газонаполнительные компрессорные станции – в Ухте и в Сыктывкаре. В целом в рамках реализации этой программы до 2020 года планируется приобрести порядка 400 единиц коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе, 380 автобусов для разных муниципалитетов, развивать сеть газовых заправок.

Что касается развития транспортной сети, то нынешним летом завершен первый этап реконструкции 40-километрового участка автодороги Ухта – Троицко-Печорск. Вечно разбитую грунтовку сменили 12 километров асфальта от реки Чомкосаель до реки Леккем. Мосты через эти реки теперь тоже новые. К сожалению, из-за дефицита бюджета продолжение реконструкции дороги может несколько сместиться по срокам. Если не произойдет приятного сюрприза вроде выделения Сыктывкару 350 миллионов федеральных рублей на ремонт улично-дорожной сети, как случилось весной нынешнего года.

В 2016-м в Сыктывкаре не только улицы успели отремонтировать, но и построили новый мост через реку Човъю на трассе, ведущей в Эжвинский район города. На строительство было потрачено порядка 165 миллионов рублей.

В апреле правительство Коми, ООО «Дорожная концессия» и Газпромбанк заключили прямое соглашение на строительство и реконструкцию участков дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар между Малой Перой и Каджеромом (в общей сложности порядка 80 километров). Проект оценивается в 4,8 миллиарда рублей, срок концессионного соглашения – 11 лет. В этом году успели произвести разрубку трассы, отсыпать на отдельных участках земполотно, смонтировать водопропускные трубы.

Промышленность

По мнению Николая Герасимова, в 2016 году наиболее успешной выглядела лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасль. Леспром показал самые высокие доходы за 15 лет и привлек более 21 миллиарда рублей инвестиций. Большая часть относительно крупных предприятий вкладывала средства в углубление переработки древесины, в том числе в переработку отходов. В частности, реализацией таких проектов занимались «ПечораЭнергоРесурс», «СевЛесПил», «Лузалес». Обновление производства продолжил и Монди СЛПК, модернизировав картоноделательную машину. Кроме того, предприятие запустило третью очередь своего лесопитомника в Сысольском районе, который в этом году был признан одним из лучших в России. На Жешартском фанерном комбинате в марте был склеен миллионный кубометр плиты МДФ. Постепенно улучшается ситуация на Княжпогостском заводе ДВП, взятом под крыло компанией «Плитный мир».

Впрочем, не обошлось без крупных разочарований: не удалось избежать банкротства Сыктывкарскому промкомбинату, производящему домостроительные конструкции.

В июне в Сыктывкаре прошел чемпионат России «Лесоруб-2016», в рамках которого наши лесопромышленники и лесозаготовители презентовали свои достижения. Лучшим в стране оператором харвестера был признан житель Коми Александр Булгаков, сотрудник Монди СЛПК.

В целом в плановом режиме отработали год нефтяники и газовики. «ЛУКОЙЛ-Коми», в частности, завершил первый этап модернизации производства на Ярегском нефтяном месторождении, Ухтинский нефтеперерабатывающий завод провел масштабный ремонт оборудования. «РН – Северная нефть» в ноябре добыла миллионную тонну нефти на перспективном Лабаганском месторождении, которое начали разрабатывать в 2015 году. Большие планы были и у ООО «Енисей», но все сложилось не так, как задумывалось, так что предприятие было вынуждено временно прекратить переработку нефти. Утилизация попутного газа в «нефтянке» в этом году достигла 85 процентов.

На территории деятельности «Газпром трансгаз Ухта» продолжается строительство газопровода «Ухта – Торжок-2», кроме того, в этом году появилось два компрессорных цеха на второй нитке магистрали «Бованенково – Ухта». В июле Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер ратифицировали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2016-2020 годы. Общий размер инвестиций составит порядка 15 миллиардов рублей (вложения региона и Газпрома примерно равны), планируется газифицировать 26 населенных пунктов, перевести на газ 25 котельных, построить сотни километров газопроводов.

Накануне Нового года «юбилярами» стали и горняки компании «Боксит Тимана», которые добыли 35-миллионную тонну руды.

Самой проблемной отраслью промышленности, пожалуй, стала угольная. По словам Николая Герасимова, республика вряд ли сейчас сможет удержать добычу угля даже на уровне 12 миллионов тонн в год, и это при том, что три года назад добыча достигла почти 17 миллионов. Немалую роль в угольном провале сыграла февральская трагедия на шахте «Северная» в Воркуте, в результате которой погибли 31 горняк и пятеро спасателей, а сама шахта стала непригодной для эксплуатации, хотя в «Воркутаугле» надеются возобновить ее работу. После аварии перед руководством предприятия встал сложный вопрос о трудоустройстве ставших безработными почти восьмисот шахтеров «Северной», часть из них взяли в другие структурные подразделения «Воркутаугля», некоторым при этом пришлось сменить профессию. Часть по разным причинам уволилась. Впрочем, несмотря на произошедшее, «Воркутауголь» проводил модернизацию производства, вложившись, в частности, в модернизацию центральной обогатительной фабрики «Печорская».

По-прежнему в сложной финансовой ситуации находится и «Интауголь», накопивший уже немалые долги по зарплате перед сотрудниками, погашать которые начали в ноябре. А республика ищет инвестора, который вложился бы в шахту «Интинская».

Кроме того, в 2016 году в промышленности региона появилось новое направление – производство башенных кранов в Сыктывкаре. Оборудование для завода «переехало» в Коми из Италии, официально предприятие открылось к 95-летию Коми, но к этому дню на нем было уже произведено семь кранов. Планируется, что на заводе будут собирать по сто кранов в год.

Сельское хозяйство

Одно из самых заметных событий года в этой отрасли – недавнее слияние «Зеленецкой» и «Сыктывкарской» птицефабрик. При этом «Зеленецкой» в «приданое» от «Сыктывкарской» досталось 170 миллионов рублей долгов. Но потребитель слияние заметил в первую очередь благодаря тому, что в фирменных магазинах «Зеленецкой» появились яйца и суповые куры из Выльгорта.

Урожай картошки в этом году оказался хуже, чем в 2015-м, зато в ноябре было открыто новое картофелехранилище ООО «Пригородный» в Сыктывкаре. Изначально ввести этот объект в строй планировали к осени прошлого года. Рассчитано новое хранилище на 3200 тонн картофеля. В дальнейших планах «Пригородного» – переброска ряда своих объектов в Сысольский район. Дело в том, что на сегодняшний момент бывший совхоз находится в городской черте, так что специфический аромат от его коровника периодически окутывает крупный торговый центр. Расширять производство при таких территориальных условиях проблематично. Поэтому предприятие намерено построить ферму на 1200 голов крупного рогатого скота в селе Пыелдино.

Год оказался богат на масштабные сельскохозяйственные планы, реализовывать которые собираются в ближайшие три-четыре года. В марте Сергей Гапликов сообщил, что достигнута договоренность о строительстве в Емве тепличного комплекса, где будет производиться до 30 тысяч тонн овощей закрытого грунта ежегодно. Инвестор намерен вложить в это предприятие девять миллиардов рублей, появится 500 рабочих мест. В итоге Минэкономразвития России одобрило создание в Емве территории опережающего экономического развития со всеми вытекающими из этого статуса налоговыми преференциями.

Летом стало известно о планах строительства агрогородка в Жешарте. Соответствующее соглашение было подписано в ноябре. Расчетная стоимость проекта – 4,7 миллиарда рублей, на эти средства инвестор рассчитывает сделать ферму на 2400 голов дойного стада, телятник, молокозавод, комплекс по переработке мяса, систему переработки навоза в биогаз и удобрения, пять жилых домов для персонала.

Две недели назад в Коми утвержден план мероприятий по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В этом году в разных муниципалитетах республики появились магазины региональной продуктовой сети «Матö», созданные потребкооперативом, в который вошли крупные производители пищевой продукции. Основная цель появления этой сети – продвижение на рынок местной продукции, которую прочно обосновавшиеся в республике торговые сети федерального значения берут на свои прилавки не очень охотно.

В 2016-м было много сельхозновоселий – пусть и не самых масштабных. В числе открывшихся в этом году – молочно-товарная ферма на 100 голов в Диюре и ферма на 208 голов крупного рогатого скота в Сизябске Ижемского района, телятник с «робоняней» на 300 голов в Небдино Корткеросского района, семейное животноводческое предприятие в Ульяново и коровник на 200 голов в Пожегдине Усть-Куломского района. А в Княжпогостский район весной наконец добралось стадо из 500 оленей из ЯНАО – в муниципалитете реализуется проект по возрождению лесного оленеводства.

Анна ПОТЕХИНА

Фото из архива «Республики»