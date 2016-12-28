Из «варягов» в «свои»

Основное политическое событие уходящего года – выборы главы Коми и предшествовавшая им предвыборная кампания. Кроме того, что в связи с арестом предыдущего главы региона выборы эти были досрочными, необычности ситуации прибавил тот факт, что впервые на должность первого лица республики всерьез претендовал «варяг». И меньше чем за год Сергею Гапликову надо было в глазах избирателей превратиться из «варяга» в «своего».

Программа возрождения

2016 год Сергей Гапликов в качестве политической персоны начал с громкого призыва: сделать наступивший юбилейный для региона год точкой отсчета для его грядущего развития. А чтобы было понятно, что и в каком направлении развивать, врио главы обратился к общественности с просьбой вносить предложения в план действий, который он представит Госсовету Коми. 24 марта Сергей Гапликов выступил перед депутатами с планом, получившим название «Программа возрождения Коми». При этом он призвал муниципалитеты внести свою лепту в эту программу, представив свои предложения по развитию городов и районов. В июне с Троицко-Печорска начался марафон общественных слушаний местных программ развития, на которых неизменно присутствовал сам Сергей Гапликов. Закончились слушания в сентябре в Ухте. Основой для муниципальных программ становились планы в области сельского хозяйства, промышленности, социальной сферы, иногда – туризма.

Предвыборная гонка

На 18 сентября были назначены не только выборы главы республики, но и депутатов от региона в Госдуму, а также – парламентариев, которым должны достаться мандаты Госсовета Коми, по разным причинам ставшие «бесхоз-ными».

8 февраля единороссы Коми запустили предварительное голосование по выборам в Госдуму. 29 февраля было объявлено о старте праймериз по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы главы региона, а вслед за этим заявки на предварительное голосование начали подавать желающие стать депутатами республиканского парламента. Потом в избирком пошли кандидаты от других партий, самовыдвиженцы. Почти до конца лета в регионе царила предвыборная чехарда: претенденты беспрерывно подавали документы на участие в том или ином голосовании, периодически сами эти документы отзывали или же не проходили «фильтр» комиссий. Некоторые не сразу могли определиться, кем именно они хотят стать. Оперная певица Альфия Коротаева подала документы на праймериз в Госдуму, а несколько дней спустя отозвала свое заявление и отнесла документы в оргкомитет на участие в предварительном голосовании в Госсовет Коми. Кандидат от «Патриотов России» Андрей Пятков претендовал и на мандат депутата Госсовета Коми, и на пост главы региона.

Но первым по итогам праймериз стал Сергей Гапликов, а осенью он был избран главой Коми. Его результат – 62,17 процента голосов. Конкуренцию Сергею Гапликову 18 сентября составили Иван Филипченко из ЛДПР (10,53 процента), коммунист Леонид Мусинов (10,37 процента), представитель «Справедливой России» Вячеслав Попов (9,93 процента) и Андрей Пятков от «Патриотов России» (2,53 процента). 22 сентября состоялась инаугурация нового главы Коми, Сергей Гапликов принес присягу на двух языках.

Новым сенатором от Коми стал Дмитрий Шатохин, который еще в прошлом году был руководителем администрации Усть-Куломского района, а затем был избран депутатом Госсовета, возглавив в парламенте бюджетную комиссию.

В Госдуму попали Иван Медведев и Ольга Савастьянова. На довыборах в Госсовет Коми победа досталась представителям «Единой России» – Степану Чуракову и Андрею Климушеву. А в связи с тем, что полномочия депутатов регионального парламента сложили Иван Медведев и Дмитрий Шатохин, их мандаты достались Леониду Вокуеву и Надежде Бажуковой.

Коррупция породила вакансии

Вследствие работы людей в погонах в уходящем году появилось немало вакансий в органах власти. 10 марта в связи с утратой доверия был освобожден от должности председатель правительства Коми Владимир Тукмаков. Ему вменили получение «левых» добавок к зарплате в период губернаторства Вячеслава Гайзера. Кабмин региона остался без председателя, некоторое время общественность гадала, кто займет второй по важности пост в правительстве, а потом Сергей Гапликов лично инициировал законопроект, позволяющий главе региона быть одновременно главой кабмина. Госсовет Коми идею одобрил, и Сергей Гапликов совместил обе должности.

Мартовский арест руководителя службы по тарифам Ильи Первакова и референта Олега Рябинина (также по обвинению в коррупции) «обезглавил» это ведомство, но, как выяснилось, дни службы по тарифам и так фактически были сочтены: после своего официального вступления в должность главы Коми Сергей Гапликов передал тарифы в ведение Минстроя РК.

30 июня от должности руководителя администрации главы Коми была освобождена Елена Шабаршина. Против нее тоже возбудили дело по коррупционной статье. После выборов пустующее кресло занял Михаил Порядин, до этого работавший министром массовых коммуникаций, информатизации и связи. Ранее возглавляемое им министерство было упразднено, его полномочия переданы администрации главы Коми и министерству экономики.

А в конце ноября кадровый состав администрации главы Коми снова поменялся при содействии правоохранительных органов: Дмит-

рий Кирьяков, ставший в июне заместителем руководителя этого ведомства, лишился своей должности и был арестован из-за обвинения в растрате в особо крупном размере. Обвинение касается времени, когда Дмитрий Кирьяков был руководителем администрации Сосногорского района.

Под арест попал и экс-руководитель регионального управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми, депутат Госсовета Игорь Терентьев. Политсовет «Единой России» собирается рассмотреть вопрос приостановления его членства в партии. Как оказалось, подследственного депутата не так-то просто лишить мандата. Пребывающего в СИЗО Игоря Ковзеля, например, вывели из числа парламентариев лишь по причине не сдачи в срок обязательных документов о расходах и доходах. Его мандат предложили экс-депутату Госдумы, бывшему прокурору Коми Владимиру Поневежскому, который сначала согласился, а потом отказался. Мандат перешел к Елене Прокопчик.

Исключением в алгоритме «предъявляем обвинение – лишаем должности» стал экс-глава Коми Владимир Торлопов. Обвинение по «делу Гайзера» ему не предъявляли до октября этого года, пока он был сенатором от Коми, членом Совета Федерации. Покинул пост – получил обвинение.

Вследствие прошлогоднего ареста мэра Инты Павла Смирнова в этом году руководителем города была назначена Лариса Титовец. Руководителем Сосногорской администрации после отъезда Дмитрия Кирьякова в Сыктывкар стал Виктор Шомесов.

Усталость кадров

В 2016 году куда чаще, чем раньше, лица, занимающие высокие посты, увольнялись по собственному желанию, по причине усталости.

Одним из первых на такой шаг решился депутат Госсовета IV созыва Олег Осташов. Избранный по единому избирательному округу от «Единой России» парламентарий подал заявление с просьбой исключить его из состава депутатского корпуса. Правда, к февральской сессии он передумал и мандат не отдал. А потом снова передумал. В результате в мае его мандат был передан Екатерине Руденко, известной своей общественной природоохранной деятельностью. В апреле примеру Олега Осташова последовал депутат совета Сыктывкара, известный лыжник Василий Рочев-младший. Его мандат перешел другому спортсмену – тренеру по боксу Михаилу Мартынову.

В мае Дмитрий Иваненко, руководивший администрацией Вуктыла, после истечения срока полномочий, не стал вновь претендовать на этот пост, а местные депутаты смогли выбрать нового мэра только со второго раза, поскольку их мнения разделились. В итоге администрацию возглавил Виктор Крисанов.

Мэр Ухты Александр Бусырев в июне написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сославшись на усталость и проблемы со здоровьем. Новым мэром второго по величине города Коми стал бывший заместитель руководителя администрации столицы Коми Магомед Османов. А в ноябре без мэра остался и Сыктывкар: заявление о сложении полномочий написал Андрей Самоделкин, пояснивший, что хочет выйти на пенсию. Нового руководителя администрации выберут в 2017 году. Марафон самоувольнений среди относительно недавно избранных руководителей продолжил Анатолий Родов, возглавлявший администрацию Прилузского района. Следом за ним подала в отставку и глава Прилузского района – председатель совета Татьяна Садыртинова.

Впрочем, некоторые из чиновников, чьи полномочия истекали в этом году, критической усталости от своей нелегкой работы не почувствовали и пожелали ее продолжить. Так, например, снова заявились на конкурс руководителей муниципальных администраций Николай Жилин (Удорский район), Василий Лютоев (Усть-Вымский), Роман Носков (Сысольский) и Станислав Хахалкин (Усинск) и снова были избраны.

Дважды сформированный кабмин

За прошедший год состав правительства Коми дважды формировался заново. В первый раз это был «технический роспуск» после увольнения Владимира Тукмакова. Новый состав, сформированный 24 марта, фактически не отличался от старого, только министром сельского хозяйства Коми вместо Алексея Буткина стал экс-заместитель председателя парламента Чувашии Анатолий Князев.

Второй раз и состав, и структура правительства поменялись спустя месяц после выборов главы. Министерство образования и молодежной политики приобрело в названии добавку «и науки», получив заодно задачу по развитию научной деятельности, минсельхозу точно так же добавили в название «потребительский рынок» и соответствующие функции, минстрой получил «в нагрузку» работу с тарифами, минкомсвязи было упразднено, а минприроды влили в минпром. Кроме того, было упразднено Управление государственной гражданской службы. В кабинете министров появились новички. Самым обсуждаемым стало назначение руководителем министерства культуры, туризма и архивного дела 23-летнего Сергея Емельянова. Наталья Михальченкова, руководившая Сыктывкарским госуниверситетом, стала министром образования, науки и молодежной политики, а кроме того – одним из заместителей председателя правительства Коми. Экс-советник по правовым вопросам Московской областной думы Дмитрий Наумов возглавил министерство юстиции, а бывший сотрудник ряда финансовых и промышленных компаний Марина Анисимова – министерство экономики. Константин Лазарев остался заместителем председателя правительства Коми, но при этом стал еще и руководителем минстроя.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА