В Усть-Цилемском районе обследуют затопляемые территории

Минприроды Коми заключило госконтракт с научно-исследовательским проектно-изыскательским институтом «Комимелиоводхозпроект» на проведение обследования паводкоопасных территорий реки Печоры. Обследование реки будет проведено на территории Усть-Цилемского района. Стоимость работ – 1 миллион 470 тысяч рублей.

Результаты обследования станут дополнительным обоснованием для получения финансирования на проведение превентивных противопаводковых мероприятий на реке из федерального бюджета.

– Более пяти лет во время весеннего половодья затапливает населенные пункты, расположенные на Печоре в Усть-Цилемском районе. Затопления происходят в местах образования заторов льда на реке Печоре, и заторные явления носят регулярный характер. Ежегодно для разрушения ледового затора проводились взрывные работы. Цикличность негативных последствий вызывает серьезные опасения и приносит значительный ущерб населению и объектам экономики, в том числе бюджету республики на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий, – пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин. – В зоне затопления расположены восемь населенных пунктов, а это 355 жилых домов, в которых проживают 832 человека. В 2019 году минприроды Коми были установлены зоны затопления сел Верхнее Бугаево и Среднее Бугаево. В 2021 году начнутся работы по установлению зон затопления, подтопления по остальным шести населенным пунктам района.

Лина ПЕРОВА

Скриншот с видео Тимофея Чупрова