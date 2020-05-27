Гнездо в музее

Пока жители городов и сел остаются дома, а многие предприятия и учреждения закрыты, на опустевшие улицы стали возвращаться дикие животные и птицы. Так, в апреле под крышей здания Музея истории и культуры Сыктывдинского района имени Эммы Налимовой свил гнездо дрозд-рябинник. Сейчас птица высиживает яйца в гнезде, сооруженном на капители одной из деревянных колонн балкона. Неожиданного жильца журналисту «Республики» показал директор музея Владимир Муравьев. А опознать вид пернатого обитателя наших лесов изданию помогла специалист по съемке птиц, сыктывкарский фотолюбитель Татьяна Спицина.

– Гнездышко нашей музейной «девочки» охраняет кот Пас, которого подарили нам на юбилей музея в прошлом году, – рассказал Владимир Муравьев. – Мы провели в группе музея «ВКонтакте» «опознание» птицы. Кого только не называли наши подписчики. Кто-то решил даже, что это гнездится кукушка.

Рябинник, или дрозд-рябинник, – распространенный вид европейских дроздов. Гнездится повсеместно в Европе, начиная от северной границы лесной растительности до северной границы степной полосы, а также в Сибири. Рябинники любят селиться в парковых насаждениях и в перелесках, по опушкам лесов, поближе к влажным лугам. В глухих лесах рябинник не встречается. Птица питается как животной, так и растительной пищей. Зимой стаи рябинников слетаются полакомиться зрелыми ягодами рябины. Гнездовой период длится с апреля по июль. Так что летом на балконе музея будут уже пищать птенцы.

Сейчас музей не принимает посетителей, и птицу в гнезде никто не беспокоит. Как рассказал «Республике» Владимир Муравьев, в этом году в учреждении культуры планируется начать капитальный ремонт. На проведение ремонтных работ региональное министерство культуры, туризма и архивного дела собирается направить порядка двадцати миллионов рублей. Финансирование из бюджета Коми планируется утвердить в этом году на осенней сессии республиканского парламента.

Музей располагается в старинном двухэтажном здании в центре Выльгорта. Оно было возведено по проекту архитектора Александра Холопова, и первоначально здесь размещалось начальное земское двухклассное училище. В советское время в здании были начальные классы сельской школы, потом десять лет оно простояло под замком. В 1969 году здание официально признано памятником архитектуры, и 15 июля 1999 года в нем открылся районный музей. Сейчас здесь четырнадцать экспозиционных залов и более десяти тысяч уникальных экспонатов. Ежегодно их посещают порядка 16 тысяч человек, в том числе гости из разных городов России и других стран.

Артур АРТЕЕВ

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