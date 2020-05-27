Выставка на стульях

Новую форму работы и общения в условиях самоизоляции предложил Национальный музей Коми. Его сотрудники вынесли первую выставку на улицу и расставили экспонаты на венских стульях. Так 25 мая в Национальном музее республики начала работу выставка «И улыбнется солнца луч».

На экспозиции представлены фотографии первых весенних цветов – тюльпанов, гиацинтов и ирисов и дана расшифровка их значения на языке цветов.

Узнать символику каждого цветка можно с помощью флюрографики. Это наука, раскрывающая значение, символику различных цветов и растений, то есть язык цветов, с помощью которого выражаются идеи, чувства, настроение.

– Наш музей продолжает активную работу и в период ограничительных мер, – сообщили «Республике» в музее. – Взаимодействие с посетителями стремительно расширяется и принимает новые формы. Мы с успехом осваиваем онлайн-пространство соцсетей, где проводим различные мероприятия, квесты, игры и многое другое. Однако вынуждены признать, что онлайн-пространство не способно заменить реальное, поэтому музейные сотрудники ищут иные способы мотивации посетителей к посещению музея в будущем.

Выставка будет интересна как милым дамам, которые любят принимать букеты, так и представителям сильного пола, которые любят их дарить. Уличные экспозиции будут меняться.

Проект включает в себя цикл мини-выставок, которые будут располагаться не в залах музея, а на улице или в окнах зданий. Он рассчитан для одиночных посетителей и предусматривает бесконтактное знакомство с выставками. Выставка работает с 11 до 15 часов до 29 мая возле отдела природы по адресу: улица Коммунистическая, 6.

Проект продолжат выставки «Из Перми Вычегодской на поле Куликово», «Кукла Троица – оберег семейного благополучия», «Народная медицина коми против вирусов и бактерий», «Была война», «На ветрах истории и современности», «Опасные растения», «Aрт-холл», «Песня расскажет», «Взгляд из одного окна», «Морозов. Судьба человека в истории республики», «Охраняемая красота», «У Печоры, у реки», «Книжный червь, или Выставка «испорченных» книг».

Артур АРТЕЕВ

Фото museumkomi.ru