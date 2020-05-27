Участники олимпиады блеснули компетентностью

С 21 по 22 мая в Сыктывкаре в третий раз прошел республиканский этап Российской компетентностной олимпиады. Из-за режима самоизоляции в этом году мероприятие состоялось в онлайн-формате.

В ходе компетентностной олимпиады учащиеся решали задачи, посвященные аналитике и проектированию развития экономических, общественных и социотехнических систем, имеющих прикладное значение для жизни республики.

Более 60 участников олимпиады проанализировали и внесли предложения по развитию культурных, экологических, демографических, спортивных, туристических и иных сфер жизнедеятельности Коми. Ребята разрабатывали систему критериев и показателей, которая позволила бы оценить эффективность и качество сферы жизнедеятельности своего города и республики. На основании статистических данных, исследований, нормативной базы школьники определяли перспективные направления (тренды) развития сферы деятельности на ближайшие десять лет, разрабатывали сценарии развития региона и защищали их.

Эксперты оценивали участников по типам компетентностей: аналитические, организационно-управленческие, социально-коммуникативные, креативные, а участники проводили внутригрупповую оценку работы.

По итогам олимпиады были определены команды-победители и победители в личном зачете.

Победителем признана команда «Образование Республики Коми», а наибольшее количество баллов в личном зачете набрали ее участники – десятиклассницы воркутинской школы №40 Вероника Андрияхина и Татьяна Гусарова. Второго места удостоилась команда «Экология Республики Коми».

По словам Вероники Андрияхиной, принять участие в олимпиаде ее попросила школьный учитель истории и обществознания Елена Раздобурдина. Девушка не ожидала, что работа над заданной темой будет ей так интересна. Олимпиада позволила ей углубиться в тему образования республики.

– Участники всех тематических групп выполняли задания в три этапа. Нашей группе на первом этапе нужно было выделить пять критериев, по которым мы бы хотели оценивать образование в республике. Мы выделили такие критерии, как профессионализм учителей, материально-техническое состояние школ, финансирование образования и обязательное профильное обучение, потому что уже в старших классах ребята определяются в выборе будущей профессии и им необходимо уделить повышенное внимание предметам, которые нужны для поступления в вуз. Вот я, например, выбираю химию и биологию, потому что хочу поступать в медицинский вуз, и в нашей школе такое профильное направление есть. А моя одноклассница Таня Гусарова будет сдавать английский и литературу, потому что выбирает гуманитарный профиль. Но с открытием профильных классов гуманитарного направления в республике почему-то сложнее, – рассказала «Республике» Вероника Андрияхина.

На втором этапе участники группы-победителя разработали свои предложения для улучшения качества образования в республике. В числе прочих идей была высказана мысль о необходимости подвоза учеников в школу на специальных школьных автобусах, так как среди учеников немало тех, кто живет в микрорайонах города, удаленных от школы, и часто опаздывает.

На третьем этапе нужно было на основе высказанных предложений спрогнозировать три варианта сценария развития событий: положительный, отрицательный и реалистичный. Итоги подвели к концу второго дня. Эксперты смотрели, как каждый участник работает в команде, насколько высок его вклад. По всем показателям Вероника Андрияхина с Татьяной Гусаровой набрали самое большое количество баллов.

Заключительный этап Российской компетентностной олимпиады пройдет в сентябре 2020 года в Республике Чувашия. Коми будут представлять победители и призеры в личном зачете регионального этапа.

Галина ГАЕВА

Фото из соцсети «ВКонтакте»