Республике помогут восстановить дороги после половодья

26 мая исполняющий обязанности главы Коми принял участие в совещании с президентом России Владимиром Путиным, на котором были рассмотрены вопросы прохождения периода весеннего половодья и пожароопасного сезона в регионах страны, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Первым с докладом по ситуации в регионе выступил Владимир Уйба. Руководитель Коми отметил, что в настоящее время в южных районах наблюдается стабильный спад уровней воды, реки входят в русла. В северных районах процесс весеннего половодья продолжается в среднем и нижнем течении реки Печоры.

В 17 населенных пунктах в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах уровень воды находится выше неблагоприятных отметок. Обстановка стабилизируется, в последние двое суток вода не прибывает.

В ближайшую неделю возможна вторая волна половодья, обусловленная таянием снега в горах Северного Урала и на болотах.

На 26 мая в результате половодья на территории республики подтоплено 460 придомовых территорий, из них 176 домов, в которых проживает 307 человек. Размыты 59 участков дорог республиканского и местного значения. В пунктах временного размещения разместили 158 человек.

На территории шести муниципальных образований вводился режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», сейчас режим ЧС продолжает действовать в Усинске, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах.

На территориях, где вода уже отступила, муниципальные комиссии начали работу по определению материального ущерба населению для последующего оказания помощи. Материальная помощь будет оказана всем пострадавшим от весеннего половодья.

– Владимир Владимирович, и если позволите, у нас в этом году действительно патологически высокая вода. Мы справимся с оказанием помощи людям, но на восстановление дорог… В этом году очень большое количество, это сейчас уже понятно, что где-то порядка 70 километров дорог размыто. Здесь просто мне не справиться с учетом ковидной ситуации, не справиться по деньгам – бюджет пустой. Только сейчас уже понятно, что порядка 200 миллионов рублей потребуется на восстановление. То есть я все-таки буду просить помощи, – обратился к президенту Владимир Уйба.

Глава государства поручил Минтрансу России оказать соответствующую поддержку республике.

– По тем участкам, где вода ушла, регион начал обследование и, я уверен, по завершении оперативно обратится за помощью. Мы сделаем все возможное, для того чтобы изыскать те средства, которые исполняющий обязанности губернатора сейчас обозначил, – ответил министр транспорта Евгений Дитрих.

Владимир Уйба сообщил также о готовности республики к пожароопасному сезону. На данный момент пожаров в лесах региона не зарегистрировано. Тем не менее с 27 мая в 17 южных и центральных районах Коми вводится особый противопожарный режим (в трех северных районах – с 15 июня), запрещающий разведение открытого огня на территориях населенных пунктов и землях сельхозназначения.

Лина ПЕРОВА

Фото kremlin.ru