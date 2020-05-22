Владимир Уйба встретился с сельскими общественниками

20 и 21 мая исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба совершил рабочую поездку в Ижемский и Усть-Цилемский районы, сообщила пресс-служба руководителя республики.

В Ижме на встрече с общественниками руководитель региона рассказал о работе над программой комплексного развития республики. Он отметил, что у каждого района Коми есть свои особенности, и эти особенности должны быть вплетены в общую программу. Культурный и природный потенциалы можно использовать для развития экотуризма. Создав достойную туристическую инфраструктуру, регион сможет возродить и отрасль туризма. А это новые рабочие места, развитие районов.

Разработка программы комплексного развития, по словам Владимира Уйба, обойдется почти в полтриллиона рублей, а на реализацию потребуется пять, а то и десять лет.

Только комплексно подходя к рассмотрению проблем региона, можно добиться их решения. Например, не латать десятки километров дорог, а ремонтировать сотни километров, причем не делить на дороги республиканские и местного значения. Жителям неважно, в чьей собственности дорога, важно, чтобы она была и была в нормативном состоянии.

Член президиума межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» Николай Ануфриев выразил обеспокоенность объединением Ижемского и Усинского политехнических техникумов.

По словам Владимира Уйба, объединение техникумов – «не наша прихоть». С 1 июля 2020 года вступают в силу изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Они предусматривают обязательную практическую подготовку.

Кроме того, начиная с 2020-2021 учебного года государственная итоговая аттестация для большинства выпускников техникумов и колледжей должна проводиться в форме демонстрационного экзамена, что требует наличия аккредитованных площадок для его проведения. Это современные лаборатории, мастерские, оборудование.

– Не все техникумы республики сегодня имеют такую базу. И создать ее сейчас для всех нет возможности. Поэтому придется объединять несколько техникумов. Но ни о каком сокращении педагогических работников и тем более учебных мест речи быть не может, – заявил руководитель региона.

Более того, он напомнил, что с этого года в учреждениях среднего профессионального образования республики будет активно внедряться механизм целевого обучения учащихся, с которыми будут заключаться трехсторонние договоры между абитуриентом (студентом), образовательной организацией и будущим работодателем.

– Мы будем вкладывать деньги в образование наших детей, – подчеркнул Владимир Уйба, – потому что это перспектива развития республики в будущем.

Также участники встречи обсудили ремонт дорог, строительство школ, занятость населения, развитие образования, здравоохранения, поддержку сельхозтоваропроизводителей.

Индивидуальный предприниматель, заместитель председателя совета Ижемского района Ольга Чупрова озвучила проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные образования при проектировании социальных объектов. По ее словам, существуют федеральные программы, позволяющие строить в селе. Для участия в этих программах району необходимо подготовить проектно-сметную документацию и получить положительную экспертизу. Но сделать это трудно по двум причинам.

– Первая – кадровая. За последние три года из отдела архитектуры уволились девять человек. Вторая – в бюджете района на проектирование закладывается очень мало денег, меньше одного процента. На этот год всего шесть миллионов рублей, – рассказала Ольга Чупрова. – Возможно, денег просто нет. И в связи с этим у нас есть предложение. Почему бы не разработать республиканскую программу, в которой будет заложено софинансирование на эти цели?

Владимир Уйба предложение поддержал:

– Абсолютно с вами согласен. Убежден, что предпроектную работу и проектирование объектов необходимо перевести на республиканский уровень. Районы с этим не справляются. Поэтому будем делать.

На встрече с общественниками Усть-Цильмы, которая состоялась на следующий день, Владимир Уйба обсудил возможность строительства лечебного корпуса больницы в райцентре.

Напомним, вопрос о строительстве нового корпуса для терапевтического и хирургического отделений районной больницы был поднят председателем совета МОД «Русь Печорская» Еленой Герасимовой на встрече руководителя региона с представителями коренных народов республики, которая состоялась 29 апреля по видеосвязи. Проблему район не может решить уже 30 лет.

21 мая исполняющий обязанности главы Коми посетил старый корпус. Ему уже более 100 лет. Стены, фундамент, крыша настолько деформированы, что дальнейшая эксплуатация представляет серьезную опасность для здоровья и жизни пациентов и персонала.

В ходе личной встречи с представителями общественности в Усть-Цильме Владимир Уйба сообщил, что возможно строительство лечебного корпуса по модульному типу. На сооружение такого здания потребуется около года – шесть месяцев на разработку документации, подготовку площадки и фундамента, и шесть месяцев – на сборку модульных конструкций.

Такая практика широко используется во всем мире. Через 30 лет здание разбирается и утилизируется, а на его место ставится новое. Сейчас рассматриваются варианты проектов. По такому же принципу планируется строить здание инфекционной больницы в Сыктывкаре.

Также на встрече представители общественности обратили внимание руководителя региона на необходимость проведения дноуглубительных работ на реке Печоре, продление программы «Народный бюджет» и ремонта здания районного Центра физической культуры, спорта и туризма. Рассказали жители Усть-Цилемского района и о своих достижениях – об успешной организации в районе экскурсионных туров для пожилых и победах усть-цилемских спортсменов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru