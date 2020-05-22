Срок набора наблюдателей продлен

В связи с переносом даты голосования по поправкам в Конституцию страны Общественная палата Республики Коми объявила о продлении приема документов от потенциальных наблюдателей. Подать сканированные копии можно на электронную почту палаты до конца мая.

О продлении сроков подачи заявлений во всех регионах сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Председатель Общественной палаты Коми Сергей Чечеткин выступил с поддержкой данного решения:

– Считаю, что продление сроков приема документов – это хорошая возможность для всех желающих попробовать себя в качестве общественных наблюдателей оценить свои силы и взвешенно подойти к этому важному решению.

В Коми общественное наблюдение будет организовано не только во время голосования по поправкам в Конституцию России, но и на выборах депутатов в Госсовет республики, а также в советы муниципальных образований, которые состоятся 15 сентября.

Наблюдателем может быть любой гражданин, достигший на день голосования восемнадцатилетнего возраста, за исключением граждан, признанных судом недееспособными, или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, а также не может быть лицом, замещающим государственные должности России или ее субъектов в органах исполнительной власти, главой местной администрации, судьей, прокурором, членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, физическим лицом, признанным в установленном порядке СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Все желающие попробовать себя в роли общественных наблюдателей и подавшие в срок необходимые документы должны будут пройти обучение, для того чтобы в последующем качественно проконтролировать ход голосования. Это одно из важнейших условий успешного прохождения конкурсного отбора. Желающие стать наблюдателями могут отправить сканированные копии документов на электронную почту Общественной палаты Коми до конца мая: tsyvunina_marina@mail.ru.

Игорь ПЕТРОВ

Фото oprf.ru