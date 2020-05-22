Аграрии Коми приступили к посевной

Весенне-полевые работы в республике начались в первой декаде мая. Часть сельхозтоваропроизводителей уже приступила к посеву однолетних трав.21

Сельскохозяйственные организации вспахали 673 гектара земли, провели боронование многолетних трав на 1971 гектаре и подкормку многолетних трав на 533 гектарах, а также поверхностную обработку почвы на площади 409 гектаров, сообщила пресс-служба минсельхоза республики.

Для выполнения плана посевных работ сельскохозяйственным организациям и фермерам необходимо 1,1 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 60 тонн семян многолетних трав. Весенне-полевые работы запланировано провести на площади более 32 тысяч гектаров, в том числе посев на площади 8,5 тысячи гектаров.

– Для обеспечения качественного проведения полевых работ в этом году сельхозтоваропроизводителям Коми предусмотрена поддержка на развитие растениеводства – более 41 миллиона рублей. Из них более 13 миллионов рублей уже доведено до получателей. Они позволят компенсировать часть затрат на подготовку к посевной. Всего на проведение весенне-полевых работ хозяйства потратят порядка 125 миллионов рублей. Кроме того, у аграриев есть возможность воспользоваться льготным краткосрочным кредитом. В бюджете республики на эти цели предусмотрен лимит в сумме 78,1 миллиона рублей, – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Как напомнили в минсельхозе Коми, за последние два года благодаря господдержке просубсидирована покупка 348 единиц техники. В текущем году на эти цели в бюджете республики предусмотрено более 36 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото mshp.rkomi.ru