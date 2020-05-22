Управление МЧС в Коми возглавил Алексей Пархомович

Указом президента России от 13 мая на должность начальника Главного управления МЧС России по Коми назначен Алексей Пархомович. До назначения в Республику Коми он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области.

18 мая, в первый день вступления в должность, новый главный спасатель был представлен исполняющему обязанности главы Коми Владимиру Уйба. Алексей Пархомович обсудил с руководителем региона паводковую ситуацию в республике. По состоянию на 18 мая на юге и в центре республики шло устойчивое снижение уровня воды, в Сыктывкаре пик подъема воды был пройден.

В рамках первой рабочей поездки по северным территориям Коми Алексей Пархомович оценил паводковую обстановку в населенных пунктах Усть-Цилемского района, отрезаемых в период паводка водой от большой земли. Вместе с Владимиром Уйба он посетил подтопляемые территории и пообщался с местными жителями.

Ирина СМИРНОВА

Фото ГУ МЧС России по Коми