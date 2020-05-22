Печора продолжает прибывать

В Усть-Цилемском районе еще не пройден пик паводка. На утро 22 мая уровень воды в Печоре возле села Усть-Цильма достиг 11,39 метра и продолжал расти. Сохранение уровня выше критических отметок здесь прогнозируется до 1 июня.

В муниципалитете продолжает действовать режим ЧС. По данным МЧС по Коми, в зоне подтопления находится шесть населенных пунктов, 263 придомовых территории, 136 домов. Большая часть подтопленных домов – в райцентре и селе Среднее Бугаево.

В село Хабариха сейчас можно добраться только на лодке – дорога затоплена. 21 мая в этом населенном пункте побывали и.о. главы Коми Владимир Уйба и начальник республиканского управления МЧС России Алексей Пархомович. Как сообщила пресс-служба главы, руководитель региона встретился с главой поселения Татьяной Каневой, другими местными жителями. Татьяна Канева рассказала, что этой весной в Хабарихе ждали еще больший паводок, так что к большой воде сельчане были готовы, ситуация под контролем. Затем Владимир Уйба и Алексей Пархомович побывали в селе Среднее Бугаево и деревне Верхнее Бугаево.

«Староверческие семьи, живущие здесь, отличаются особым укладом. Им дороги эти места, здесь родовые дома, могилы предков. У меня мама из семьи староверов, и я особенно понимаю, что наводнение не может остановить жизнь в этих местах. Люди продолжают учить детей, продолжают лечиться и лечить. И мы должны помочь им с созданием инфраструктуры. Нужно возводить здания школ, ФАПов на свайных основаниях. Такие проекты есть, мы их знаем. Будет создана комплексная программа для таких территорий, где вода все равно ежегодно приходит, но люди не уходят со своей земли. Люди хотят здесь жить, и мы будем им помогать», – написал Владимир Уйба на своей странице «ВКонтакте» после поездки по Усть-Цилемскому району.

Кроме того, на территории городского поселения «Усинск» продолжает работать группировка воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС, совместно с инспекторами ГИМС и опергруппой МЧС Коми. На особом контроле деревня Праскан, отрезанная от большой земли половодьем. В случае ухудшения ситуации ее жителей и их домашний скот будут эвакуировать.

В целом же паводковая ситуация в Усинске стабилизируется. Отступает вода в Удорском, Усть-Куломском районах и в Сыктывкаре.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru