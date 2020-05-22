Библиотеки готовятся к профессиональному празднику

Профессиональный праздник российских библиотекарей ежегодно отмечается 27 мая. Он не является красным днем календаря, но имеет немаловажное значение. Эта дата была определена в 1995 году и с тех пор призывает не забывать о значимости данной профессии. Первая публичная библиотека в России открылась 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. Называлась она Императорской публичной библиотекой, ныне это Российская национальная библиотека.

Как рассказали «Республике» в Национальной библиотеке Коми, здесь праздник отметят онлайн в официальной группе Ленинки «ВКонтакте».

– Библиотека предложит вспомнить историю здания библиотеки за двенадцать минут, – рассказали изданию в Ленинке. – Посетители паблика узнают, как из комнаты в обычном жилом доме библиотека выросла до дома с колоннами – нынешнего здания на Советской, 13. Кроме этого, читатели смогут проверить себя на знание фактов о самой крупной библиотеке региона. В этот день в ленте сообщества появятся видеопоздравления от партнеров – учреждений культуры. Кроме этого, библиотека порадует пользователи онлайн слэмом, во время которого можно будет услышать книжные рекомендации.

Центральная городская библиотека Сыктывкара к праздничной дате запустила акцию. Сотрудники и читатели библиотеки в ее официальной группе «ВКонтакте» должны продолжить фразу «Библиотека – это…». Для кого-то она вторая семья, для кого-то новые открытия, мир интересного. Попал в комментарии и крик души одной читательницы: «Когда же вы наконец откроетесь?»

Сотрудники Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Самуила Маршака решили представить на официальном сайте учреждения себя и рассказать о своих увлечениях. В преддверии 27 мая Маршаковка запустила акцию «Будем знакомы!».

«Мы расскажем о себе интересные факты, и вы поймете, что сотрудники библиотеки – это не только «серьезная тетенька с растрепанными волосами», но и «милая девушка из «Смайлика», «обаятельный молодой человек», «та женщина, которая ведет «Галчонка» или «парень с гитарой», – отмечено на сайте. – Как вы думаете, кто из нас любит велопрогулки, а кто собирает пазлы, кто увлекается садоводством, а кто – танцами».

Юношеская библиотека Коми в своей группе «ВКонтакте» 27 мая проведет онлайн-встречу с одним из самых громких молодых авторов издательства «КомпасГид» Серафимой Орловой. Дебютная повесть «Голова-жестянка» автора из Омска вошла в шорт-лист национальной премии «Книгуру», была номинирована на премию «Лицей» и отмечена литературной премией имени Крапивина. Также библиотека готовит насыщенную программу про свои молодежные проекты.

Артур АРТЕЕВ

Фото cbs-sykt.ru