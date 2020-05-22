Театральный зверь в музее

Фонды Национального музея Республики Коми пополнились подарком от главного художника академического театра драмы имени Виктора Савина Эриха Вильсона. Он передал музею макет к спектаклю «Зверь».

Макет в 2018 году был представлен на выставке произведений художников Северо-Западного федерального округа в Мурманске. В том же году в Сыктывкаре прошла премьера спектакля.

Поставленный режиссером и актером драмтеатра Денисом Рассыхаевым спектакль «Зверь» был удостоен диплома победителя зрительского голосования в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшее оформление спектакля», а также диплома лауреата в номинации «Лучшая режиссерская работа» на IX Республиканском театральном конкурсе имени Степана Ермолина.

Место действия постапокалиптической постановки по пьесе Михаила Гиндина и Владимира Синакевича – мир после глобальной катастрофы. Герои спектакля – отец, мать и дочь питаются корешками, огонь добывают с помощью трения. Родители после катастрофы утратили память о прошлом и облысели, их дочка родилась без волос. Отсюда убеждение, что все люди такие. И встреча с другим существом не оставляет сомнений – он зверь, потому что у него есть волосы. Так завязывается конфликт пьесы.

Макет декорации передает все своеобразие постапокалиптического мира: невзорвавшаяся бомба, проржавевший кузов машины, торчащие обугленные бетонные конструкции.

Артур АРТЕЕВ

Фото museumkomi.ru