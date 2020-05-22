Июньское заседание Госсовета пройдет с ограничениями

Очередное, IV заседание X сессии Госсовета Коми VI созыва назначено на 10 июня. Соответствующее распоряжение подписала председатель республиканского парламента Надежда Дорофеева.

Июньское заседание, как и апрельское, пройдет с участием ограниченного числа лиц. В распоряжении указано, что помимо депутатов на нем могут присутствовать руководитель региона, докладчики по вопросам, представители администрации главы Коми, председатель Контрольно-счетной палаты региона, главный федеральный инспектор по республике, и.о. прокурора Коми и работники аппарата Госсовета.

В повестке дня предварительно значится чуть более 20 вопросов. В частности, один из законопроектов вносится исполняющим обязанности главы Коми Владимиром Уйба – предлагается внести изменение в Конституцию республики, наделяющее парламент полномочиями по согласованию предложения по назначению на должность заместителя председателя правительства региона.

Галина ВЛАДИС